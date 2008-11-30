Kocaeli kendine geliyor

Turkcell Süper Lig'de 13. hafta maçında Kocaelispor, Konyaspor'u son 10 dakika içinde attığı gollerle 3-0 mağlup etti.Haftalardır yabancı oyuncularından yoksun sahaya çıkan Kocaelispor'da, teknik direktör Yılmaz Vural'ın da cezası sona erdi ve takımının başında sahaya çıktı.Maçın başlarında Muhammed Özdin ve Serhat Akın'ın sakatlıkları nedeniyle Yılmaz Vural, iki oyuncu hakkını ilk yarıda kullanmış oldu.İlk yarıda ev sahibi ekip özellikle sol kanattan Volkan Bekiroğlu ile hücuma kalkarken, tecrübeli oyuncu Ahmet Dursun ile gol pozisyonları üretti.Konuk ekip Konyaspor'da takımdan izinsiz ayrılan Tehoue kadroda yer almazken, onun yerine cezası sona eren Veysel Cihan ve Ferdi forvet hattında yer aldı.İlk yarıda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda ev sahibi Kocaelispor, ilk yarıda olduğu gibi daha önemli pozisyonlar buldu.Tecrübeli golcüsü Ahmet Dursun ile 82. dakikada 1-0 öne geçen körfez ekibi, hemen 2 dakika sonra Bülent Bölükbaşı ve uzatma dakikalarında golcü Taner Gülleri ile skoru 3-0'a getirdi ve maç bu şekilde sona erdi.Bu sonuçla ev sahibi Kocaelispor puanını 9'a çıkartırken, Konyaspor ise 15 puanda kaldı.Stat: İzmit İsmetpaşaHakemler: Koray Gençerler xxx, Serkan Akarca xxx, Ali Zağlı xxxKocaelispor: Serdar Kulbilge xx, Musa xx, Tolga xx, Volkan xx, Muhammet ? (Dk. 9 Özgür xxx ), Serhat xx (Dk. 37 Bülent xxx), Umut x (Dk. 63 Fran Sergio xx), Kamal xx, Murat xxx, Taner xxx, Ahmet Dursun xxxKonyaspor: Jefferson xx, Cihan xx, Da Silva xx (Dk. 51 Fatih x), Serhat xxx, İsmail x, Fahri x, Erhan x, Erdal xx, Zafer xx, Veysel x, Ferdi x (Dk. 77 Celaleddin x)Goller: Dk. 82 Ahmet Dursun, Dk. 85 Bülent, Dk. 90 2 Taner(Kocaelispor)Sarı Kartlar: Dk. 12 Zafer (Konyaspor), Dk. 23 Musa, Dk. 64 Murat, Dk. 87 Fran Sergio, Dk. 88 Ahmet Dursun (Kocaelispor)Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.9. dakikada Kocaelispor'da sakatlanan Muhammet'in yerine Özgür oyuna dahil oldu.20. dakikada Murat'ın soldan ortaladığı top ceza alanında Konyaspor savunma oyuncularından sekerek uygun pozisyondaki Kemal'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.29. dakikada Volkan'ın soldan ortasında ceza alanındaki Ahmet'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.34. dakikada Volkan'ın köşe vuruşunda ceza alanında boşta kalan topa Ahmet vurdu. Konyaspor defans oyuncularına çarpan top uzaklaştırıldı.36. dakikada sağdan Serhat'ın ortasında ceza alanında Kemal'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. Kocaelisporlu oyuncular bu pozisyonda Kemal'in itildiğini öne sürerek, Koray Gencerler'e itiraz ettiler.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.49. dakikada Erdal'ın ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Sardar Kulbilge, üzerine giden topu kontrol etti.51. dakikada Konyaspor'da sakatlanan Da Silva'nın yerine Fatih oyuna girdi.55. dakikada Murat'ın soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Taner'in kafa vuruşunda kaleci Jefferson, soluna giden topu estetik bir hareketle çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bülent'in kaleye yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, Konyaspor oyuncularına çarparak kornere çıktı.89. dakikada Erdal'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı faul atışında kaleci Serdar Kulbilge, estetik bir hareketle topu kornere çeldi.Karşılaşma, Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.