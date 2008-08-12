Kocaeli doğa tutkunlarını bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKUT ve TEMA gönüllüleri ile birlikte 46 parkurdan biri olan merkeze bağlı Hacıoğlu köyünden başlayan 5 kilometrelik Paşasuyu parkurunu yürüyüş yaparak tanıttı.



Kocaeli'nin sanayiyle anıldığını, 1.5 milyon insanın yaşadığı kentin sadece bu yönüyle ön plana çıkmasının doğru olmadığını belirten Karaosmanoğlu, il genelinde çok sayıda doğal ve turistik mekan bulunduğunu söyledi.



Sapanca Gölü, Kerpe sahilleri, Kartepe Tepesi gibi sayısız doğal güzellikleri tanıtmayı hedeflediklerini bildiren Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Sanayi kentini, yaşayan kent haline getirmek, çevredekileri buna yöneltmek en büyük amacımız. Yeşille mavinin adeta kucaklaştığı Kocaeli'nde 'Yeşil Adımlar' adını verdiğimiz çalışmayla gölgede kalan güzellikleri ortaya çıkartmak istiyoruz. Çalışma kapsamında Kocaeli'nin dağları, vadileri, kıyıları, kanyonları gezildi.



Yürüyüş parkuru olabilecek yerler tespit edildi. İlk etapta 46 yürüyüş parkuru belirlendi. Yürüyüş parkurlarını, doğamızı hemşehrilerimizin şehrin gürültüsünden kurtulması, yeşille buluşması için tercih ettik. Bu çalışmayla Kocaelimiz Doğa Sporları Turizminin merkezi olacak."Proje yürütücülerinden İz Tv Programcısı İsmail Şahinbaş ise Yuvacık beldesinde başlatılan yürüyüş parkuru projelerinin Paşasuyu parkuru ile devam ettiğini belirterek, "Kocaeli'nin yürüyüş parkuru olma özelliği taşıyan birçok yeri bulunuyor. Paşasuyu da içinde vadilerin, kanyonların

bulunduğu, derelerin geçtiği en ilginç parkurlardan biri. Parkur içinde tabelalar ve yön işaretlerinin yanı sıra bir yerde içme suyu kaynağı bulunuyor" dedi.



Paşasuyu parkurunun bir bölümü dere içi, bir bölümü de su kemerlerinin kenarındaki patikalardan oluşuyor.Hacıoğlu köyünde yaşayanlar halen, bir dönemler bulunduğu bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayan tarihi Paşasuyu'ndan Roma döneminde yapılmış su kanalları sayesinde faydalanıyorlar.

