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Kocaeli'de taksi şoförü, doğumu başlayan kadını araçtan attı!

Kadının doğumu sokakta gerçekleşti

28 Mayıs 2020 16:34

Kocaeli Çayırova'da doğum yapmak üzere olan kadın, çağırdığı taksici doğum başlayınca kendisini araçtan atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Hastaneye kaldırılan kadın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırken gözaltına alınan taksici serbest bırakıldı.

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