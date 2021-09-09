Kocaeli'de Körfez Belediyesi yapılmayan asfaltın faturasını 'ticari sır' olduğu gerekçesiyle paylaşmadı

Kocaeli'de AKP'li Körfez Belediyesi'nin 2016 yılında 3 milyon 551 bin 800 TL'ye faturalandırdığı 'renkli' asfalt serim işinin aslında yapılmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili belediyeden 17 aydır cevap bekleyen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'a resmi makamlardan "ticari sır, açıklayamayız" yazısı geldi.

Belediyeden 17 ay sonra gelen cevap

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti: "İsmail Baran döneminde Körfez Belediyesi tarafından ödemesi yapılan renkli asfalt çalışmasının faturası var. Kendisi yok. Konuyla ilgili başlatılan müfettiş soruşturması da mevcut. Belediye meclis üyemiz Erkan Uygun 4 Mart 2020 tarihindeki Körfez Belediye Meclisi'nde konuyu soruyor.

Belediye Başkanı Şener Söğüt diyor ki; ‘Belediye renkli asfalt çalışması yaptı ancak başarılı olmadı. Daha sonra da vazgeçildi. Bununla ilgili bir fatura. Müfettiş geldi baktı, inceledi. Şu anda bununla ilgili bir açıklama yok. Bu olay zaten neticelenecek. Bununla ilgili bir sıkıntı varsa sabırlı olur, ortaya çıkar. Birileri bir hata yapmışsa, suç işlemişse cezasını çeker. Olayla ilgili bir yargı kararı da yok. Bir bekleyelim görelim. Ben de merak ediyorum’ diyor.”

"Fıkra gibi cevap geldi"

“2020 Mart ayından 2021 Ağustos ayına kadar bu faturası olan ancak kendisi olmayan renkli asfalt olayı ile ilgili hiçbir bilgi alamayan meclis üyemiz Erkan Uygun bu kez meclise yazılı soru önergesi sunuyor” diyen Yıldızlı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediye başkan yardımcısı İbrahim Çıpan ve Mali Hizmetler Müdürü Fatma Atlı'nın imzasıyla önergeye fıkra gibi bir cevap veriliyor. Önergede deniliyor ki; ‘Renkli asfalt ilke ilgili fatura tutarı ve ödemesi hakkında bilgi edinme kanunun 23. Maddesi “Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu kanun kapsamı dışındadır” istinaden bilgi edinme kapsamı dışında olup paylaşılamamaktadır.'"

“Vatandaşın parasıyla neyin ticari sırrından bahsediyorsunuz?”

Yıldızlı, “Bir belediye meclisi üyesi 17 aydır bir soruya cevap alamıyor. Belediye meclisi üyesi halkın seçimi ile orada. Halkın vergisi ona hizmet olarak dönüyor mu dönmüyor mu, bunu en asli denetleyecek olan kişi 17 aydır yılan hikayesine döndürülen renkli asfalt hakkında cevap alamıyor. 17 aydır sonunda en son ‘Ticari Sır' denilerek bilgi paylaşılamamaktadır deniliyor. Belediyenin uğratıldığı zarar, halka mal olur. Halk bu para nereye gitti, renkli asfalt nerede diye soruyor. İnsanın aklına ilk gelen ortada büyük bir suç var ve bu gizlenmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Belediyelerin hizmet makamı olduğunu ve halkın parasını kullandıklarını belirten İl Başkan Yardımcısı Av. Nazım Gençtürk ise; “Bir meclis üyesinin bu halkın parasına ne olduğunu araştırmasından daha asli bir görevi yoktur. Belediyenin hesapları aleni olarak denetime açıktır. Belediyenin gizli kasası yoktur. Örtülü ödeneği yoktur. Bir paranın akıbetinin ne olduğu belediyeler yönünden ticari sır olarak kabul edilemez. Her hesabın, her kuruşun hakkının hesabının raporlarla açık bir şekilde sunulabilmesi esastır. Biz füze başlıkları nereye gömülü diye sormuyoruz. Bu bir devlet sırrı değil. Belediyenin verdiği karar, belediye başkanının belediyeyi tek başına yönettiğinin göstergesidir” dedi.

“Füze başlıkları nerede gömülü diye sormuyoruz”

Belediyelerin hizmet makamı olduğunu ve halkın parasını kullandıklarını belirten İl Başkan Yardımcısı Av. Nazım Gençtürk ise; “Bir meclis üyesinin bu halkın parasına ne olduğunu araştırmasından daha asli bir görevi yoktur. Belediyenin hesapları aleni olarak denetime açıktır. Belediyenin gizli kasası yoktur. Örtülü ödeneği yoktur. Bir paranın akıbetinin ne olduğu belediyeler yönünden ticari sır olarak kabul edilemez. Her hesabın, her kuruşun hakkının hesabının raporlarla açık bir şekilde sunulabilmesi esastır. Biz füze başlıkları nereye gömülü diye sormuyoruz. Bu bir devlet sırrı değil. Belediyenin verdiği karar, belediye başkanının belediyeyi tek başına yönettiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.