Kocaeli'de köpeğe tecavüz iddiası: 87 yaşındaki şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Kocaeli'de, köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen 87 yaşındaki N.K. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Telsiz Sokak’taki evinin bodrum katında sabah saatlerinde iddiaya göre, bir köpeği yarı çıplak şekilde kucağına alan N.K.’yi gören çocuklar, ailelerine bildirdi.
Ailelerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, N.K.’yi gözaltına aldı. Sokak köpeği muayeneye götürülürken, hayvana tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen N.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)