Kocaeli'de iki kardeş, kürekle denizden salya topladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Enver ve Hüseyin Okan kardeşler, teknelerindeki kürekle deniz salyası (müsilaj) topladı.

İzmit Körfezi’nin Körfez sahil kesimi deniz salyasıyla kaplandı. Körfez ilçesinde deniz acenteliği yapan Enver Okan ve Hüseyin Okan, sahildeki teknelerinde kürekle deniz salyası topladı.

Küreği denize daldırıp deniz salyasını toplayan Okan kardeşler, müsilajı da teknenin içerisindeki ağzı açık olan tanka doldurdu. Okan kardeşler, tekne sahiplerinin ve çevreye duyarlı kişilerin de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Deniz salyasının toplanıp bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilebileceğini belirten Okan kardeşler, “Çevreciler, hep birlikte böyle davransalar belki de bu musibetten kurtulabiliriz” dedi.

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