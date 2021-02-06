Kocaeli'de çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek, şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine anne N.S. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.B, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S. "kasten öldürmeye teşebbüs", H.B. de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde N.S'nin, 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki görmüştü.

N.S'nin H.B. ile dini nikah kıyarak yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu belirlenirken, N.S'nin K.B. ile önceki evliliğinden de 4 çocuğunun bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B'nin darp edilmesiyle ilgili N.S, 14 Nisan 2020'de gözaltına alındı ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S, sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin, eski tarihli olduğunu, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin devlet korumasına alındığını ve çocukların annesi hakkındaki adli sürecin takip edildiğini bildirdi.