Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ve uçaksavar mermisi ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, yüzlerce fişek, silah ve uçaksavar mermisi ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde A.H. ve A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

Hemen harekete geçen ekipler, A.H. ve A.Ö.'nün evlerine operasyon düzenledi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 10 kilo 553 gram sentetik madde, 40.17 gram esrar, 5 adet av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 349 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 17 adet şarjör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Evde bulunan malzemelere el konulurken A.H. ve A.Ö. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. (İHA)