Kocaeli Cezaevi'nden firar eden üç mahkûm, IŞİD davasında yargılanıyor

‘Silah kaçakçılığı’ suçundan hükümlü olan ve iki hafta önce nakledildikleri Kocaeli AçıkCeza İnfaz Kurumu’ndan firar eden 5 kişiden Gökhan Bulut, Raşit Karabağ ve Serdar Sarıçam, ‘Ebu Hanzala’ kod isimli Halis Bayancuk’un da sanıkları arasında yer aldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki IŞİD terör örgütüne ilişkin davada tutuksuz yargılanıyor. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, yine ‘silah kaçakçılığı’ suçundan hükümlü olan ve diğer 4 kişi ile cezaevinden firar eden İrfan Yıldız hakkında ise İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmasında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan takipsizlik verildiği belirlendi.

Sultanbeyli Grubu

Davanın iddianamesinde, açık cezaevinden kaçan şüphelilerden Gökhan Bulut ve Raşit Karabağ’ın, terör örgütü IŞİD’in Sultanbeyli Grubu’ndan oldukları ve örgüte eleman topladıkları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerle ilgili “Telefon görüşmesinin içeriğinde de Sultanbeyli Ketibesi’nden (bölük - alay) bahsedildiği, Sultanbeyli Ketibesi ile Sultanbeyli grubu içerisindeki şahısların bizzat kendilerinin IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere çatışma bölgelerine gittikleri veya gitmelerine sebep oldukları şahısların oluşturdukları bölük olduğu değerlendirilmektedir. Tape ve deliller dikkate alındığında şüpheliler Gökhan Bulut, Raşit Karabağ, Serdar Sarıçam, Erol Kara ve Ahmet Yıldız’ın örgüt adına faaliyet gösterip örgüt üyesi oldukları anlaşılmıştır” denildi.

Şüpheli Gökhan Bulut’la ilgili iddianamede şu ifadelere yer verildi: “IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatının olduğu, çatışma bölgelerine giden şahıslara aracılık ettiği, kendisinin de IŞİD terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde bulunduğu değerlendirilmektedir.” Bulut’un, Cerablus’a gittiği burada PYD ile esir takası için görüşmeler yapacakları belirtildi.

Arabada mühimmat

İddianamede, Kocaeli Emniyeti’nin ‘06 HKE 86’ ve ‘34 GV 1711’ plakalı araçlarla İstanbul’a uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine araçların İzmit TEM otoyolu Gültepe mevkiinde durdurulduğu anlatıldı. Araçların içinde sahte kimlikler ibraz eden Raşit Karabağ, Duran Çoban, Gökhan Bulut ile İrfan Yıldız’ın olduğu saptandı. 34 GV 1711 plakalı araçta 5 elbombası, 1 el yapımı el bombası, üç tabanca ve 2 tabanca susturucusu ele geçirildi.

5 - 10 yıl hapis talebi

İddianamade, bu olayla ilgili yakalananların Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ve resmi evrakta sahtecilikten tutuklandıkları anlatıldı.

Ayrıca şöyle denildi:

“14 Haziran 2015’te Gökhan Bulut, Raşit Karabağ, İrfan Yıldız ve Duran Çoban Kocaeli’nde yakalanmış, 17 Haziran 2015’te tutuklanmıştır. Haklarında ‘örgüt üyeliği’ suçlaması ile kamu davası açılmıştır. Ancak dosyamız arasında iletişim tespitleri, başka deliller ve şüpheli İlyas Aydın ile bağlantıları nedeni ile birleştirilerek kamu davası görülmesi gerektiği kanaati ile olay burada da anlatılmıştır.”

İddianamede, Koceli’ndeki ‘silah kaçakçılığı’ dosyasından hükümlü olan Raşit Karabağ, Gökhan Bulut ve Serdar Sarıçam’ın ‘silahlı örgüte üye olmak’tan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

"Halis Bayancuk ile

aynı davada yargılanıyorlar"

IŞİD’in Türkiye’yö yönelik saldırıları sıralanırken, Musul Başkonsolosluğu’nun basılıp aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz’ın da olduğu 49 konsolosluk görevlisinin rehin alınması, 20 Temmuz 2015’te Suruç ve 10 Ekim 2015’te de Ankara’daki Tren Garı saldırılarına yer verildi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 24 Mart 2016 tarihli 4’üncü duruşmasında ifade veren sanıklardan Raşit Karabağ, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüt suçundan beraat ettiğini söyledi ve yine beraat istedi. Diğer şüpheliler Bulut ve Sarıçam da suçlamaları reddetti.