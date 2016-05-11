5 IŞİD militanı, emniyetin "Firar edebilirler" uyarısına rağmen hapisten kaçtı!

IŞİD operasyonunda yakalanıp ‘silah kaçakçılığı’ndan ceza alan 5 hükümlü, bir süre sonra açık cezaevine sevk edildi. Emniyet istihbarat, terör örgütü IŞİD’le bağlantılı olduklarını belirterek, firar edecekleri uyarısı yaptı. Tekrar kapalı cezaevine nakil kararı verildi ancak bu arada kaçtıkları ortaya çıktı. 3’ü yakalandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İstihbarat birimleri, 2015 yılında terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki yapılanmasıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı. Örgütün hücrelerine yönelik operasyonlarda Gökhan Bulut, İrfan Yıldız, Raşit Karadağ, Serdar Sarıçam ve Duran Çoban da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve bağlantılı olduğu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ele geçirildi. Terör birimlerince sorgulanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘toplu silah ticaretinden’ mahkûm olurken, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları yönünde yeterli delil oluşmadığı için beraat etti.

Emniyet istihbarat uyardı: Suriye'ye kaçacaklar

Kapalı cezaevinde yaklaşık bir yıldır kalan 5 mahkûm, Kahramanmaraş’ta oturan Adil G.’nin evini adres göstererek yarı açık cezaevine nakledilmeleri için başvuru yaptı. Cezaevinde yattıkları gün sayısı gözönünde bulundurularak 5 mahkûm, 2 hafta önce Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Bu gelişmeler üzerine Emniyet İstihbarat “Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı söz konusu kişilerin kaçacakları, mahkûmların izinli günlerinde çatışma bölgesi Suriye’ye geçmeyi planladıkları, gerekli önlemlerinin alınması” yönünde uyarıda bulundu.

Emniyet’in bu yazısını alan cezaevi yönetimi ve savcılık 5 mahkûmun tekrar kapalı cezaevine nakledilmesine karar verdi. Kararın uygulanması için harekete geçildiğinde Gökhan Bulut, İrfan Yıldız, Raşit Karadağ, Serdar Sarıçam ve Duran Çoban’ın 3 Mayıs günü firar ettikleri belirlendi.

İki savcılık firarları soruşturuyor

Firari mahkûmların yakalanması için ülke genelindeki tüm güvenlik birimleri ile sınır kapılarındaki güvenlik birimlerine ‘acil kodlu’ uyarı yazısı geçildi.

3 mahkûm yakalanarak Kocaeli 2’nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Diğer ikisinin bulunması için aramalar devam ediyor. Mahkûmların kaçmalarına yardım eden ve firar olayını organize eden kişilere yönelik de çalışma yapıldı.

Araştırmalarda mahkûmların firar etmek için plan yaptıkları, firara da Hasan Y. adlı kişinin yardım ettiği öne sürüldü. Firar olayının ardından geniş çaplı soruşturma da başlatıldı. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı ayrı soruşturma başlattığı öğrenildi.