Kocaeli Büyükşehir'den 40 bin 761 öğrenciye bilgisayar

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin 40 bin 761 6\'ncı sınıf öğrencisine bilgisayar dağıtılması töreninde, çocuklardan zamanlarını boşa geçirmemelerini isteyerek, \"Oyunu oynayan değil, oyunu yazan insanlar olun\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 bin 761 6\'ncı sınıf öğrencisine bilgisayar dağıtılacak olması nedeniyle İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik öğretmen ve öğrenciler katıldı. 257 öğretmen ile 6\'ncı sınıf öğrencilerine toplam 40 bin 761 bilgisayar dağıtılacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle dedi:

\"Sizler 6\'ncı sınıf öğrencilerisiniz. Bu bilgisayarlar dağıtılıyor ve gördüm, bu işten az buçuk anlayan biri olarak büyükşehir belediyemiz size en güzel bilgisayarları hazırlamış. Eğer bu bilgisayarları sadece oyun oynamak için kullanırsanız o zaman yazık olur. Zamanımızı bilgisayar başında öldürmeyelim. Teknoloji bizi harcamasın, aksine teknoloji ile dost olalım ve zamana hükmedelim. Dünyada ülkeler arasında yarış var. Ekonomik, siyasi, savunma ve güvenlik anlamında, tarım ve turizm alanında her alanda yarış var. Bunun sonunu belirleyecek bir tek alan eğitim alanıdır. Eğitim bizim için hiçbir zaman ikinci plana atacağımız geri plana atacağımız konu değil. İktidara geldiğimiz günden itibaren eğitime büyük yatırım yaptık. Sizlerden beklentimiz aman zamanınızı boşa geçirmeyin. Oyunu oynayan değil, oyunu yazan insanlar olun. Kocaeli\'nde büyük kodlama eğitimini başlatmak istiyoruz. Kamudaki arkadaşlar bir araya gelip kodlama seferberliğini başlatacağız. Sizler artık kod yazacaksınız ve geleceğin dünyasını sizler şekillendireceksiniz. Başka bir şansımız da yok.\"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise çocuklara verilen bilgisayarların modern çağın en güzel bilgisayarları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Dünyanın en güzel çocukları bizim çocuklarımız. Dünyanın en güzel çocuklarına yakışan da her şeyin en güzelini onlara vermek. Bu takdim ettiğimiz bilgisayarlar modern çağın en güzel bilgisayarı. Piyasa değeri 2 bin liranın üzerinde. Siz yarının mühendis, teknisyen, yönetici, tüccarı, yarının büyükleri olacaksınız. Bu bilgisayarlara ulaşamayan binlerce çocuklarımız var. Biz bunları sizlere vermekle en güzel çalışmayı yapıyoruz. Sizlerin geleceğin yazılımcısı, bu bilgisayarları üreten mühendisler olacağınıza ben gönülden inanıyorum. Biz insanımızı seviyor ve değer veriyoruz. Çocuklarımızı daha çok seviyoruz. Çocuklarımız bizi hayata bağlıyor ve sizler bizim umudumuz, heyecanımızsınız, onun için sizleri çok seviyoruz.\"

Konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenlere bilgisayarları verildi. Bilgisayar dağıtımının fuar alanında ve okullarda devam edeceği belirtildi.



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