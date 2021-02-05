Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet kıraathanesinin mobilya ihalesini AKP il yöneticisinin kardeşine verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet kıraathanesi için mobilyaları AKP Kocaeli İl Yöneticisi Mehmet Uzunoğlu’nun kardeşi Recep Uzunoğlu’nun şirketinden aldı. halenin ardından şirket ile 157 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de yapımına devam edilen Ereğli Millet Kıraathanesi’nin mobilya alımı için 14 Ekim 2020’de ihale açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ihalede, “kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemine başvuruldu. İhaleye üç şirket teklif verirken en yüksek teklifin 260 bin TL olduğu bildirildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, idare, ihaleye teklif veren firmaları değerlendirerek yükleniciyi karara bağladı. İhaleye en düşük teklifi CDF Ofis ve Büro Mobilyaları isimli şirketin verdiği belirtilerek şirket ile 5 Kasım 2020’de sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanan şirketin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne şirket yetkilisi olarak Recep Uzunoğlu’nun ismi yazıldı.

En borçlu belediye

Belediyelerin ve bağlı idarelerinin 2019 yılındaki toplam 10 milyar 870 bin TL’lik borcunun 5 milyar 798 bin TL’sini tek başına yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak anılıyor.