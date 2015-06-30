Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iftara 'katılımı mecburi' tuttu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te bu akşam açık alanda personeli için düzenleyeceği iftar yemeğine katılımı mecburi tuttu. Personelin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, ’katılımın mecburi’ olduğu vurgulanırken, katılamayacakların mutlaka mazeretlerini bildirmeleri istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu akşam personeline yönelik iftar yemeği düzenledi. Belediyeye ait Antikkapı Restaurant’ın önündeki açık alanda gerçekleştirilecek iftar yemeğine katılımının sağlanması için yaklaşık bir hafta önce personelin cep telefonlarına mesaj atıldı.

Mesajda, bu iftar yemeğine katılımın ’mecburi’ olduğu belirtilirken, mazereti olanların geçtiğimiz perşembe (25 Haziran) akşamına kadar personel dairesinden bir ilgiliye bildirmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Katılım zorunlu iftar yemeği için belediye yetkilileri bir açıklamada bulunmadı.