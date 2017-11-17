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Spor

Kocaeli Birlikspor'da yönetim feshedildi

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) TFF 2'nci Lig Grup Kırmızı'da mücadele eden Kocaeli Birlikspor'da yönetim fesh edildi

17 Kasım 2017 18:57

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

TFF 2\'nci Lig Grup Kırmızı\'da mücadele eden Kocaeli Birlikspor\'da yönetim fesh edildi. Kocaeli Birlikspor\'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
\"Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. çatısı altında 2. Lig\'de mücadele eden Kocaeli Birlik Spor Kulübümüzde pozitif yönde ivmelenme için kan tazelenmesi zaruri hale gelmiştir. Kulübümüzün mevcut durumunun üzerine çıkabilmesi ve sorunlarını aşabilmesi için sezon başında 23 kişilik güçlü bir yönetimle yola çıkmıştık. Ancak yönetim kurulumuzda görev alan değerli arkadaşlarımızın bazılarının ciddi emek, özveri ve mesai isteyen bu işe yeterli zamanı ayıramaması ve bazı arkadaşlarımızın da heyecanını yitirmesi üzerine karar alınması elzem olmuştur. Bu noktadan hareketle kulübümüzün çıtasını yükseltecek yeni bir yapının önünün açılması için yönetim kurulumuzun fesih edilmesi kararına varılmıştır. Sezon başından beri kulübümüze emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni bir yönetim oluşturulana kadar şirket sahiplerimiz Erhan Yılmaz ve Ozan Keser tarafından kulüp yönetiminin sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaşırız.\"

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