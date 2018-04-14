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Spor

Kocaeli Birlikspor - Mersin İdmanyurdu: 2-2

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Mehmet Can Küçük (xxx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)(Dk

14 Nisan 2018 20:19

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Mehmet Can Küçük (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)(Dk.55 Özgür xx), Raif (xxx)(Dk.79 Berke x), Melih (xxx), Semih (xxx), Talha (xx), Kemal (xx), Emrecan (xx), Muhammet (xx), Enes (x)(Dk.42 Yahya Kemal xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx) - Emrah (xx)(Dk.80 Hüseyin), Enes Samet (xxx)(Dk.60 Mert xx), Mustafa (xx), Emir Kaan (xx), Emre Güney (xx), Abdurrahman (xx), Bekircan (xx)(Dk.90 Veysel), Doğukan (xx), Emre Can (xxx), Oğuz Can (xxx)
GOL: Dk.52 Raif, Dk.70 Melih (Kocaeli Birlikspor), Dk.31 Oğuz Can, Dk.38 Enes Samet (Mersin İdmanyurdu),
SARI KART: Abdurrahman, Yunus Emre, Hüseyin, Oğuz Can (Mersin İdmanyurdu)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında kendisi gibi lige veda eden Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
24\'üncü dakikada Mersin İdman Yurdu\'ndan Emir Kaan\'ın şutu kaleci Onur Behiç\'ten dönerken, boşta kalan topa Enes Samet dokundu top filelerle buluştu. Maçın yan hakemi ofsayt kararıyla golü iptal etti.
27\'nci dakikada Kocaeli Birlikspor\'un geliştirdiği atakta Raif\'in ortasında ceza sahası içinde Melih\'in şutu defansın müdahalesiyle kornere çıktı.
31\'inci dakikada Enes Samet\'in pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Oğuz Can\'ın aşırtma vuruşunda top kaleci Onur Behiç\'in üzerinden filelere gitti: 0-1.
38\'inci dakikada Mersin İdman Yurdu atağında Enes Samet sol çaprazdan ceza sahasına girerek tam sıfır noktadan şutuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.
52\'nci dakikada Kocaeli Birlikspor\'un kazandığı serbest atışı sol kanattan Emrecan ceza sahası içine doğru kullandı. Kale önünde Raif\'in kafa vuruşunta top filelere gitti: 1-2.
70\'inci dakikada Emrecan\'ın ortasında ceza sahasında buluşan Melih\'in şutunda top filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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