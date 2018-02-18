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Spor

Kocaeli Birlikspor - İnegölspor: 0-0

Kocaeli Birlikspor - İnegölspor: 0-0 Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Mücahit Değermenci (xx), Şenol Bektaş (xxx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xxx), Muhammet (xx), Yahya Kemal

18 Şubat 2018 19:09

Kocaeli Birlikspor - İnegölspor: 0-0

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Mücahit Değermenci (xx), Şenol Bektaş (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xxx), Muhammet (xx), Yahya Kemal (xx)(Dk.89 Berke), Raif (xx)(Dk.89 Berat), Melih (xx)(Dk.89 Senih Sergen), Semih Üstün (xx), Talha (xx), Kemal (xx), Emrecan (xx), Mehmet (xx)
İNEGÖLSPOR: Şener (xx)- Kemal (xx), İsa (xx)(Dk.77 Kaan) Gökhan (xx), Enes (x)(Dk.46 Cengiz x), Raif Demir (xx), Ali (xx), Emirhan (xx), Anıl (xx), Barış Sinan (x)(Dk.46 Uğur), Ahmet Hakan (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Kemal (Kocaeli Birlikspor), Kemal, İsa, Anıl (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında İnegölspor ile golsüz berabere kaldı.

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