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Yaşam

Kocaeli Belediyesi'nden 10 bin öğrenciye burs

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 10 bin öğrenciye burs verecek. Ön başvurunun, internet üzerinden yapılacağı kayıtlarda, diğer yılların aksine, bu yıl yüksek li

19 Eylül 2008 03:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 10 bin öğrenciye burs verecek. Ön başvurunun, internet üzerinden yapılacağı kayıtlarda, diğer yılların aksine, bu yıl yüksek lisans ve doktora yapanlar da burs alabilecek.

Bu yıl toplam 10 bin öğrenciye verilecek eğitim bursu, geçen yıla oranla artırıldı. Geçen yıl lisans öğrencisine verilen 60 YTL'lik bursun miktarı 75 YTL oldu.

Büyükşehir Meclisi'nde alınan yeni bir kararla yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere de burs verilecek.

Burstan Kocaeli'nde ikamet edenler yararlanabilecek. Meclis toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Eylül'de internet ortamında başlatılan burs başvurularının yapılacak değerlendirmenin ardından yine internet ortamından açıklanacağını ve kesin kayıtların 13 Ekim'den sonra başlayacağını söyledi.



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