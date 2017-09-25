Kocaeli Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun babası toprağa verildi

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nun babası 94 yaşındaki Necmettin Karaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Necmettin Karaosmanoğlu\'nun cenazesi, Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gören Necmettin Karaosmanoğlu, Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi\'ndeki evinde rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Necmettin Karaosmanoğlu, bu sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, babasının evinde taziyeleri kabul etti. Yuvacık Merkez Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu cenaze namazını kıldırdı. Necmettin Karaosmanoğlu kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Aile Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI