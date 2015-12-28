Kocaeli Başsavcısı'ndan "6 aylık bebek üzeri soyulup arandı" iddiasına cevap

Kocaeli Başsavcısı Mustafa Küçük, Kocaeli’de bulunan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlülerden birini annesiyle birlikte ziyarete gelen "6 aylık bebeğin X-Ray’den geçirilirken üzeri soyulup arama yapıldığı" iddiasına cevap verdi. Başsavcı Küçük, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

İHA'nın haberine göre “Bu iddialar bize daha önceden ulaştı" diyen Küçük, "Biz gerekli soruşturmayı gerçekleştirdik. Bebeği X-Ray’den geçirip, çıplak bir şekilde arama yapılması tamamen gerçek dışıdır. Bu iddialar doğru değildir” diye konuştu.