Kocaeli artık Sapanca'dan içecek!

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Kocaeli’nin içme suyu karşılanan ve modern arıtma tesislerinin bulunduğu Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi, geçen yıl bugünlerde 35 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl özellikle Ekim, kasım ve aralık ayının ilk 10 gününde yeterli yağış düşmemesi nedeniyle 13.8 milyon metreküpe kadar indi.Yuvacık Barajı’nın üst kesimlerinde su seviyesinin düştüğü açık bir şekilde görülürken, bu durum da alarm verilmesine yetti.Meteoroloji Müdürlüğü’nün tespitlerine göre, Kocaeli Bölgesi’nin kasım ayında uzun yıllar ortalamasına göre aldığı yağış miktarı ortalama 87 kilogram iken, bu yılın Kasım ayında sadece 18.8 kilogramlık yağış düşünce baraj susuz kaldı.Yapılan son tesbitlerde, toplam su tutma kapasitesi 50 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda, geçen yıl bugünlerde 35 milyon metreküp su bulunuyordu. Bugün ise su seviyesi 13.8 milyon metreküpe düştü.Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce bu gibi durumlarda takviye almak amacıyla Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı arasına döşediği 22 kilometrelik boru hattını devreye soktu. İlk kez Sapanca’dan Yuvacık’a su pompalanmaya başlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti’li İbrahim Karaosmanoğlu da yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Yuvacık Barajı’na Sapanca Gölü’nden su takviyesine başlandığını belirterek şunları söyledi:"Gölden günlük ortamala 120 bin metreküp su basılacak. Barajdaki su durumuna göre bu su seviyesi arttırılacak ya da düşürülecek. Bugün itibariyle Yuvacık Barajı’ndaki su miktarı 13.8 milyon metreküpe kadar düşmüştür. Şehrin günlük su tüketim miktarı son 24 saat itibariyle 327 bin metreküp, baraj gölüne giren su miktarı ise geçen haftaki yağışlara rağmen 246 bin metreküptür. Buradan görülen, gelen su çıkan suyu karşılayamamaktadır. Barajdaki su miktarı iniş periyodundadır. Gölden çekilecek suyla birlikte şebekeye verilecek suyun kalitesinde hiçbir düşme olmayacaktır. Bu durum da gölü etkilemeyerek herhangi bir zarar vermeyecektir"