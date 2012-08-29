Koca şiddetinin izlerini fotoğrafladı

Adana'da, 36 yıllık eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın, vücudundaki morluklarını belgelemek için stüdyoda çektirdiği fotoğrafları gazetecilere dağıttı.



Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan Nazlı C. (52), 36 yıllık eşi M.C'nin (52) kendisine 3 yıldır şiddet uyguladığını öne sürerek, Adana Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Nazlı C, gazetecilere yaptığı açıklamada, son olarak 11 gün önce eşinin kendini dövdüğünü ve evden kovduğunu iddia ederek, bu nedenle memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıhamzalı köyündeki evine yerleştiğini söyledi.

Nazlı C, 33 yaşında bir kızı ve 15 yaşında bir oğlu olduğuna değinerek, son olaydan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen morlukları belgelemek amacıyla bir stüdyoya gittiğini ve fotoğraf çektirdiğini, hastaneden darp raporu aldığını, savcılığa şikayette bulunduğunu belirtti.

Kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Nazlı C, şunları kaydetti:

''Kocam 3 yıldır bu kadına adeta tapıyor. Bana 3 yıldır, 'Sevdiğim de özlediğim de o kadındır. Defol git bu evden' diyor. Ben 'Bu kadını bırak' dediğim için her türlü şiddete maruz kaldım. 36 yıllık yuvamız bir kadın yüzünden yıkılıyor.

Artık can güvenliğim yok. Ama kocamı da boşamayacağım. Önümüzdeki günlerde nafaka davası açacağım. 'Kocam' denilen o caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kendisinden şikayetçiyim.

3 yıldır dayak yemekten bıktım. Yuvam yıkılmasın diye 3 yıldır her türlü şiddete ve dayağa katlandım. Ama bana uygulanan şiddetin başka kadınlara da uygulanmasını istemiyorum. Ne yazık ki ülkemizde eşlerine karşı böyle acımasızca şiddet uygulayan kocalar da böyle yuva yıkan kadınlar da var.''