Şiddet gören kadına yeni kimlik, dayakçı kocaya elektronik kelepçe

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dayakçı eşleri takibe alabilmek için İspanya’nın ardından Amerika’daki modeli incelemeye gidiyor. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanması için hazırlanan yönetmeliği de sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunan Bakanlık, dayakçı eşi takip için elektronik kelepçe ve sinyalizasyon sistemi üzerinde duruyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmayacağı bildirilirken Bakanlık dayakçı eşin izlenmesi konusu için yasanın hazırlığı sürecinde uzmanlarını İspanya’ya gönderdi. Kasım ayı içinde ise ABD’deki yöntem incelenecek.

İşte şiddet yönetmeliği taslağındaki maddelerden bazıları:

Sözlü şikâyet

Şikâyetçi olan kişinin ille de yazılı şikayetine gerek yok. Sözlü şikayet yeterli.

Koruma evleri

Mülki amirin ya da kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait barınma yerlerine (polis evi, öğretmen evi vb.) getirilen şiddet mağdurlarını, barınma yeri derhal kabul etmek zorunda.

Meslek edindirilecek

Korunan kadın için öncelik gizlilik ve güvenlik, ardından meslek edindirme. Bunun için halk eğitim merkezleri aktif çalışacak.

Kimlik değiştitilebilecek

Hakim tarafından verilen karar doğrultusunda ve kadının rızası alınarak kimliği değiştirilebilecek.

Silah işte kalacak

Eşine şiddet uygulayan bir polis ise silahını merkezde bırakacak.

Sessiz ve görüntüsüz takip

Şiddet uygulayan kişi hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılarak takip edilebilecek. Bu yöntem ya elektronik kelepçe ya da sinyalizasyon sistemi olacak. Ancak bu tür takibin içine kişilerin ses ve görüntülerini içeren bir kayıt sistemi olmayacak.

Tedbire uymayana hapis

Tedbir kararlarına karşı çıkılması halinde hakim kararı ile kişi 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçmeyecek.

Şiddet izleme merkezi

Türkiye genelinde 'şiddet önleme ve izleme merkezleri' kurulacak. Buralarda çalıştırılacak uzman personel tercihen kadınlardan oluşacak. Bu merkezler destek ve izleme hizmeti verecek.