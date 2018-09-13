Koca kurbanı kadının telefon görüşmesi kaydında, eşinin kızlarına istismarı iddiası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, otomobilde tartıştığı eşi Emine Keskin\'i (37) elleriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Keskin\'in (38) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, öldürülen Emine Keskin\'in cinayet öncesi kız kardeşi ile yaptığı telefon görüşmelerinin kaydı dinlendi. Kayıtlarda, Emine Keskin\'in kız kardeşine, kocasının kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, bunu tespit etmek için eve gizli kamera koyduğunu, kocasının ise bunu görüp kaldırdığını söyledi. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Keskin, eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü belirtti.

​Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi\'nde mayıs ayında, otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Keskin, eşi Emine Keskin\'i boğazını sıkarak öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet Keskin, tutuklandı.

Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten eşini öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ahmet Keskin, daha önceki duruşmalarında eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Ahmet Keskin, \"Karım, telefonuna internet hattı bağlattıktan sonra benimle hiç ilgilenmedi. Hatta geçen 2 yıl süre içersinde sadece iki kez birlikte olduk. O gece sabaha karşı engelli çocuğumu kontrol etmek için yataktan kalkınca kendisi evde yoktu. Balkonda kendisini bekledim. Sabaha karşı bir otomobilden inip eve geldi. Ben, uyuyor numarası yaptım. Daha sonra Emine\'nin kullandığı otomobil ile gezmeye çıktık. Yolda bana her şeyi anlattı. Tartıştık. Bunun üzerine, \'Sen dün gece nerede olduğumu bile bana soramazsın. İki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin, Sen tavuk bile kesemezsin\' dedi. Çocukların benden olmadığını itiraf edince beynim durdu. Boğazını sıktım. Hareket etmediğini anlayınca ona kalp masajı yaptım. Bir ara nefes aldı. Hastaneye kaldırılırken, yolda öldü. Pişmanım. Ayrıca çocuklarıma cinsel istismarda bulunduğum söyleniyor. Bunu kabul etmiyorum\" dedi.

Ahmet Keskin\'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Keskin\'in yanı sıra öldürdüğü Emine Keskin\'in kardeşi ve yakınları hazır bulundu. Duruşmada, Emine Keskin\'in cinayet öncesi kız kardeşi ile yaptığı telefon konuşması kayıtları dinlendi. Kayıtlarda, Emine Keskin\'in kardeşine, kocasının kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu, bunu belgelemek için eve gizli kamera yerleştirdiğini, ancak Ahmet Keskin\'in kamerayı fark edip kaldırdığını söyledi.

Bunun üzerine söz alan Ahmet Keskin, yöneltilen suçlamayı kabul etmedi, eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü.

Dava, eksik evrakların beklenmesi için ertelendi.



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