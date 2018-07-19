Koca darp etti; 7 aylık hamile kadın bebeğiyle öldü

Gaziantep'te, İsa Ç., 7 aylık hamile olan eşi 23 yaşındaki Aysel Kurt'u darp etti. Hastaneye kaldırılan Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalatı işiyle uğraşan İsa Ç., 4 yıl önce imam nikahıyla evlendiği 7 aylık hamile olan eşi Aysel Kurt'u darp etti. Aysel Kurt, çığlıklarına gelen yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşi gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri, İsa Ç.’yi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İsa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. İsa Ç'nin sık sık Kurt'a şiddet uyguladığı belirtildi.



Kızının cenazesini almak için morga giden Vakkas Kurt, kızının hastaneye dövüldüğü için götürüldüğünü söyledi. Gece saatlerinde kızının dayak yediğini, damadının akrabalarının telefonuyla olayı öğrendiğini ifade eden Vakkas Kurt, "Dün akşam annesiyle evlerine gittik, sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' dedi, kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları var ve hamileydi. Kızım bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava edeceğini söyledi. Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemi vardı, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin' diye ama sabah bize kalbi durmuş denildi" diye konuştu. (DHA)