Koca cinayetinde çiftin 9 yaşındaki çocukları dinlenecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde, ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar\'ı (43) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk annesi Birgül Günar (37), ilk kez hakim karşısına çıktı. Birgül Günar ifadesinde pişman olduğunu söylerken, mahkeme, bir sonraki duruşmada çiftin 9 yaşındaki çocuklarının dinlenmesini kararlaştı.

​Olay, geçen yıl Kasım ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip kardeşinin yanına yerleşen Birgül Günar, 20 yıllık eşi 2 çocuğunun babası Erdoğan Günar ile konuşmak için evlerine gitti. Evde çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birgül Günar, yanındaki tabanca ile 5 el ateş ederek Erdoğan Günar\'ı yaraladı. Hastanaye kaldırılan Erdoğan Günar yaşamını yitiridi. 9 yaşındaki oğlu ile polis merkezine giderek teslim olan Birgül Günar, tutuklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Yakın akrabayı öldürmek\' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Birgül Günar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü oğlu Furkan\'ın doğum günü olduğunu hatırlatan Birgül Günar, \"Erdoğan daha önceden benden ayrıldıktan sonra gitmediğimiz evde bulunan tabancayı istiyordu. Ben de ona vermek için yanıma almıştım, ama korkuyordum. O gün Erdoğan\'ın işte olduğunu düşündüm. Bu nedenle eve gittim. Amacım, Furkan’ı alıp bir yerlere götürmek, doğum gününde mutlu etmekti. Evin kapısını kayınvalidem açtı. Daha sonra eşimi görünce afalladım. Benden emaneti olan silahı istiyordu. \'Getirdin mi, getirdinse çocuğu alırsın’ dedi. Başta, ‘getirmedim’ dedim. Eşimin ve benim zarar görmemi istemiyordum. Sonra çantamdaki poşeti gösterip ‘evet getirdim’ dedim. Beni ensemden, kolumdan tutup içeriye aldı. Vurmaya başladı. Yardım isteyerek yere düştüm. Kendisinden kurtulmak için tekmeler attım. Bir anda elimde silahı gördüm. Olay sırasında ellerime vuruyordu. Silah peş peşe ateş almaya başladı. Kurşun sesleri geliyordu. Eşim yere çöktü, silahı yerde gördüm. Korktum, dışarıya çıktım ve ambulans çağırdım. Pişmanım\" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Erdoğan Günar\'ın annesi Hatice Günar, \"Oğlum evde odasında yatıyordu. Kapı çalınca o açtı. Gelen, Birgül\'dü. Bana, \'Oğlumun doğum günü onu almaya geldim\' dedi. Ben, torunumu annesine vermek için hazırlarken, 5 el silah sesi duydum. Oğlum vurulmuştu. Birgül daha sonra bana dönüp, \'Allah hepinizin belasını versin\' diyerek tabanca ile kafama vurdu. Torunum, \'Anne babama vurma\' diye sanığın ayaklarına sarıldı ve yalvardı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim\" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin büyük çocukları Serkan Günar (18), \"Ben olay olduğu zaman okuldaydım. Yaşananları görmedim\" dedi.

Mahkeme duruşmayı ertelerken, bir sonraki yargılamada cinayete tanık olan çiftin küçük çocukları 9 yaşındaki F.\'nin de dinlenmesine karar verdi.



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