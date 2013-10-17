'Koca Ayak' efsanesi çözüldü mü?

Yapılan genetik araştırmalar, 'Koca Ayak' adıyla da bilinen 'Yeti'nin aslında boz ayının bir alt türü olabileceğine işaret ediyor.

Araştırma kapsamında, biri Himalayalar'ın batısında yer alan Ladakh'da 40 yıl önce, diğeri de Butan bölgesinde on yıl önce bulunan ve türü belirlenemeyen iki hayvanın kalıntılarından alınan tüy ve kıl örnekleri, genetik testlere tabi tutuldu.

Sonuçlar daha sonra diğer hayvanlara ait, tüm yayımlanmış DNA dizinlerinin bulunduğu veri tabanıyla karşılaştırıldı.

Genetik profesörü Bryan Sykes, söz konusu örneklerin Norveç'in Svalbard bölgesinde bulunan bir kutup ayısına ait çene kemiğinden alınan örnekle yüzde 100 eşleştiğini söylüyor.

Norveç'teki fosilin 40 bin ila 120 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu dönem gözönüne alındığında, kutup ayısı ile yakın akrabası olan boz ayı, farklı canlı türleri olarak değerlendiriliyor.

Ancak iki türün, yaşadıkları alanların kesiştiği noktalarda çiftleştikleri biliniyor.

Profesör Sykes, "bunun kutup ayılarının o dönemde Himalayalar'da dolaştığı anlamına gelmediğini, ancak boz ayılarının bir alt türünün bu bölgelere kadar inmiş olabileceğine işaret ettiğini" söylüyor.

Sykes, BBC'ye yaptığı açıklamada, Yeti efsanesinin ardında, gerçek bir hayvanın olabileceğini söyledi.

Sykes, "sanırım kimsenin canlı görmediği bu ayı türü, hala orada bir yerlerde yaşıyor olabilir." diye konuştu.

Ancak bu canlının davranışlarının normal ayıdan farklı olduğu, özelliklerinin büyük ölçüde kutup ayısına dayanıyor olabileceği tahmin ediliyor.

(BBC Türkçe)