-KOÇ VE HARVARD ÜNİVERSİTESİNDEN YAZ OKULU İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Koç ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültelerince ''Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri'' konulu ortak yaz okulu düzenlenecek. Koç Üniversitesinin yazılı açıklamasında, Koç ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültelerinin, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün de desteklediği ''Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri'' konulu yaz okulunun, 19-23 Temmuz 2010 tarihinde Koç Üniversitesinin Rumeli Feneri Kampüsünde yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ulusal ve uluslararası araştırma ağlarını geliştirmek ve uzun vadede sağlık bilimlerinde gelişmiş araştırma merkezlerinin yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen yaz okulunda, Koç, Harvard ve Marmara Üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinin toplam 25 kursiyere eğitim vereceği kaydedildi. Kurs programında, temel istatistiksel ve epidemiyolojik kavramlar, veri toplama ve yönetimi, uygun istatistiksel yöntem seçimi, bilimsel yayın yöntemleri, araştırmada uluslararası işbirliği oluşturulması, halk sağlığı alanlarında araştırma metodolojisi gibi konuların yer aldığı belirtilen açıklamada, psikiyatri, nöroloji, halk sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında da uygulamalara ağırlık verileceği vurgulandı.