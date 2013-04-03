Koç Üniversitesi'nde taşeron işçiler evlerine giderken işten atıldı

Deniz Zerin

Koç Üniversitesi, ISS firmasına bağlı taşeron işçilerin görevlerine son vermesinin ardından bugün, Euroserve adlı başka bir şirkete bağlı işçileri üniversite kampusuna getirdi. Eylemlerini sürdüren ISS firmasına bağlı işçiler ve işçilere destek veren öğrenci ile öğretim görevlileri, Euroserve işçilerini üniversite kampusuna sokmamak için eylem yapıyor.

Koç Üniversitesi'nin taşeron firma ISS ile anlaşmasını feshedeceğini açıklamasının ardından üniversite idaresi ile öğretim görevlileri, öğrenciler ve işçilerden oluşan topluluk arasındaki anlaşmazlık akşam itibariyle yeni bir aşamaya ulaştı.

Mesai bitiminde taşeron firma ISS'e bağlı işçilerin servislerinin durdurularak işten çıkarma tebliğlerinin verilmeye çalışılmasının üzerine okulda protesto gösterileri düzenlendi. Öğretim görevlileri ve öğrencilerin destek olduğu taşeron işçilerin talepleri "kadrolu olarak işe alınmak."

Gerekçe: Temizlik bezleri eski!..

Önceki günlerde Koç Üniversitesi idaresinin "temizlik bezlerinin eski olduğu"nu gerekçe göstererek çalışmaktan vazgeçtiğini açıkladığı dünyanın en büyük 4. taşeron şirketi ISS'e bağlı işçiler birkaç gündür bekleyiş halinde. Sözleşmeleri 13 Mayıs tarihinde bitecek olan 160 işçi, kadrolu olma taleplerini okul yönetimine iletti. Konu ile ilgili olarak dün Koç Üniversitesi tarihinde ilk defa bir protesto gösterisi düzenlendi, öğretim görevlisi ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 400 kişi "Taşerona hayır" pankartı açtı.

180 öğretim görevlisi, işten çıkartılması planlanan taşeron işçilerin kadrolu alınması talebini ortak imza kampanyası ile yönetime iletti. Öğretim görevlileri, taşeron şirket ile üniversite idaresi arasında yapılan gizli anlaşma sebebiyle okulun prestijinin leke aldığını belirttiler.

Taşeron şirket ISS'in de Koç Üniversitesi yönetimi ile anlaşarak, sözleşmenin iptalinin duyurulmasının ardından huuki olarak belirlenmiş 90 günlük bekleme süresinin bitirilmesi yönünde karar aldıkları belirtildi. Bunun üzerine mesai bitiminde işçilerin servisleri ISS idaresi tarafından ISS genel merkezine yönlendirilmeye çalışlarak işçilere başka yere tayinlerini resmileştiren belgeleri zorla imzalatmaya çalışdığı belirtildi.

Eylem sabah da devam etti

Üniversite idaresi yaptığı açıklamada Euroserve adlı başka bir taşeron şirketle anlaşıldığını belirtti.

İşten çıkarıldıkları tebliğ edilen taşeron işçiler sabah saat 7'de kampüse gelerek işlerine geri dönmek istedi. Ancak, üniversite yönetiminin yeni anlaştığı Euroserve şirketine bağlı işçilerin kampusa gelmesiyle gerginlik arttı.

Euroserve çalışanlarını kampusa sokmak istemeyen ISS çalışanları, öğrenci ve öğretim üyelerinin destekleriyle eylemlerini sürdürüyor.

Duruma ilişkin olarak konuşan Koç Üniversitesi'ne bağlı çalışan bir öğretim görevlisi, yarın derslerin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını belirterek, "Grev yapmak istemiyoruz. Personel ve öğrenciler de aynı şekilde düşünüyor" dedi.

Okulda protesto eylemleri devam ediyor.