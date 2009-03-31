Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi açıyor





Koç Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, fakültenin kuruluşunun resmileşmesinin ardından Yükseköğretim Kurumu'na eğitim programı ve kadrosuyla birlikte müracaat edileceği belirtildi.



Başlangıçta 50-60 öğrencinin alınması planlanan fakülteye giriş şartlarının üniversitenin diğer programlarından farklı olmayacağı belirtilen açıklamada, eğitim dili İngilizce olacak Tıp Fakültesinin Koç Üniversitesinin ana kampüsünde yer alacağı kaydedildi.



Açıklamada, fakültenin program ve kadrosunun bu döneme yetiştirilmeye çalışıldığı ve fakültenin durumunun ÖSYM öğrenci kılavuzu ve arkasından çıkacak ek kontenjanla belirleneceği vurgulandı. Tıp Fakültesi Dekanı için görüşmelerin başladığı ve dekan atanmadan öğretim üyesi atamasının yapılmayacağı bildirildi.



Açıklamada, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi için Eğitim Hastanesinin de açılacağı, 200 yataklı olması düşünülen 40 bin metre kare kapalı alana sahip olacak eğitim hastanesinin yeri konusunda Koç Üniversitesinin çeşitli alternatif arayışı içerisinde olduğu ve hastanenin teknik imkânlarının Amerikan Hastanesi vasıflarında, en üst düzeyde olacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Attila Aşkar da, Türkiye'de klinik alanında iyi yetişmiş hekimler, onları yetiştiren iyi üniversiteler ve tıp fakülteleri bulunmasına karşın, temel tıp eğitiminde yetişmiş insan sayısının oldukça az olduğunu kaydetti.



Tıptaki büyük gelişmelerin temel tıp alanından geldiği ve bu alanda ciddi bir öğretim üyesi açığı bulunduğunu belirten Aşkar, şu görüşlere yer verdi:



''Koç Üniversitesi temel tıp alanında da önemli yatırımlar yapacak ve üniversitenin diğer programlarında olduğu gibi burada da üst düzey araştırma önem kazanacaktır. 20. yüzyılın fiziğin yüzyılı olduğu söylenir. 21. yüzyılın da biyolojinin yüzyılı olacağı söylenmektedir. Özellikle moleküler biyolojideki gelişmelerle tıp çok yeni bir çehre kazanmak üzeredir. Tabii ki geleneksel tıp uygulamaları, dahiliye de tanı ve tedavi sistemleri, cerrahi müdahaleler devam edecektir, ama tıbbın bu geleneksel yöntemlerinin yanı sıra moleküler tıp da gelişecek, laboratuvardan çıkıp kliniklerde uygulamaya girecektir. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, moleküler ve ileri teknolojilerin kullanıldığı tıbbın Türkiye'deki öncülerinden olmak arzusundadır. Koç Üniversitesi bütün dünyadaki ve ülkemizdeki sistemleri inceleyerek en iyi bir program uygulamak için büyük bir heyecan duymaktadır.''



(AA)

