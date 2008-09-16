Koç Üniversitesi, tıp fak

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi Koç, üniversitede önümüzdeki yıl bir tıp fakültesi açacaklarını bildirdi. Koç Üniversitesi, eğitime başladığı ilk yer olan İstinye Yerleşkesi'ni yenileyerek, geleceğin üst düzey yöneticilerini yetiştireceği bir ''Yönetici Eğitim Merkezi'' haline getirdi. Eğitim merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, bir cenazeye katıldığı için gelemeyen Rahmi Koç'un konuşması bir üniversite yöneticisi tarafından okundu.



Koç, okunan konuşmasında, 15 yıl önce üniversitelerini bu kampuste açtıklarını dün gibi hatırladığını belirterek, ''Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve babam Vehbi Koç dahil hepimiz çok mesuttuk, heyecanlıydık, adeta uçuyorduk'' dedi. Eski bir fabrika olmasına rağmen, İstinye Yerleşkesi'ne olan bağlılıkları ve sevgilerinin, ilk günkü gibi devam ettiğini dile getiren Koç, "Üniversitemizin nüvesinin atıldığı ve ilk başlangıcımızı yaptığımız bu kampusu, tekrar faaliyete geçirmemizi çok anlamlı buluyorum'' dedi. Seneye bir tıp fakültesi açacaklarını, hem Amerikan Hastanesi ile yakın ilişki içerisinde olacaklarını hem de yepyeni bir tıp fakültesi hastanesi kuracaklarını bildiren Koç, "Merkez meslek sonrası eğitime hizmet vererek, tecrübeli işadamlarının bir nevi kendilerini yenilemelerini sağlayacak yer olacak" dedi.

