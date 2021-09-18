Koç Üniversitesi öğrencilerinin yurt mağduriyeti: Derslere iki hafta kala yurtsuz kalan öğrenciler fahiş kiralara ve servis ücretlerine mahkûm

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler pandemi dönüşü yüz yüze eğitime mağdur başladı. Üniversitenin şehir merkezine oldukça uzak Rumeli Feneri kampüsünde, aralarında yurt bursu bulunan, kampüse 3-4 saatlik mesafede ikamet eden pek çok öğrenci yurtsuz kaldı. Derslere iki hafta kala açıklanan sonuçların ardından yurda yerleştirilmediklerini gören, artan kiralardan ve düzen kurmaları için yeterli zaman verilmediğinden yakınan öğrenciler çözüm talep etti. Yurt kapasitesinin 'maddi kaygılarla' azaldığını iddia eden Koç Üniversiteliler Dayanışması platformu, kendilerine rektörlük tarafından ‘ücretli servis’ çözümü sunulduğunu belirterek “Yurt sonuçları 13 Eylül’de açıklandı, 17 Eylül’e kadar servis başvurularını iletmemizi istediler. Yurtsuz öğrenciler nasıl dört gün içinde ev bulup hangi servise binebileceklerini belirtebilirler ki?” açıklaması yaptı.

Pandemi dönemindeki uzaktan eğitimin ardından kampüse dönüş kararı alan Koç Üniversitesi, öğrencilerine bu kararı 28 Haziran 2021’de mail yoluyla bildirdi. Rektör Umran İnan imzasını taşıyan mesajda 2021 güz döneminde kampüse dönüş haberinin yanı sıra, “Uygun sayıda öğrencimizin Sağlık Bakanlığı, devlet otoriteleri ve kendi sağlık ve hukuk uzmanlarımızca önerilen önlemlere sıkı bir şekilde bağlı olarak yurtlara gelmelerine izin verilecektir. Ancak bu noktada, ikametleri İstanbul dışında olan tüm öğrencilerimizi ve İstanbul’da ikamet eden öğrencilerimizin de pek çoğunu yurtlarımıza yerleştirebilir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Yurt mağduriyetine ‘ücretli servis’ çözümü

Ancak yurt sonuçlarının açıklandığı 13 Eylül’de pek çok öğrenci yurda yerleştirilmediğini gördü. Derslerin başlayacağı 27 Eylül’e kadar iki haftaları kalmışken ortada büyük bir mağduriyet olduğunu belirten öğrenciler üniversite yönetimine çözüm taleplerini iletti.



Üniversite tarafından sunulan çözüm ise ‘ücretli servis’ oldu. Dört gün içinde kendilerinden servis isin konum bilgisi beklenen öğrenciler, “Rektörümüz İstanbul’un çeşitli noktalarından servis kalkacağını bildiren bir mail attı. Bunlar da ücretli olacak dendi. 17 Eylül Cuma gününe kadar servis tercihimizi iletmemizi istediler. Ama yurt sonuçlar zaten 13 Eylül’de açıklandı. Yurtsuz olan öğrenciler nasıl 4 gün içinde ev bulup hangi servise binebileceklerini belirtebilirler ki?” dedi.

Üniversiteden açıklama

Koç Üniversitesi, konuya ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimizle olduğu gibi sizinle de 2021 – 2022 Akademik Yılı yurt planlamalarında ortaya çıkan durumu açıklıkla paylaşmak isteriz. Eğitim süreçlerimiz ve alınan önlemler pandemiyle mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların düzenlemelerine paralel olarak tarafımızdan da sürekli olarak güncelleniyor.

Bu çerçevede, bu akademik yılda yurtlarımıza yerleştirilen öğrenci sayısını da salgınla mücadelede uygun barınma koşulları yaratabilmek amacıyla seyreltmiş bulunuyoruz.

Yurt yerleşimlerinde önceliklendirmeyi ise her zaman olduğu gibi öğrencilerin ikametgâh adreslerine göre yapıyoruz. Bu yıl da aynı kriter dikkate alınarak, öncelikle İstanbul dışından gelen öğrencilerimizin yerleştirilmesi gerçekleştirildi.

Tüm yeni girişli öğrencilerimiz okula kayıt ve yurt başvuru süreçlerini 10 Eylül Cuma günü tamamladı. Yerleşim planlamaları da başvuruların tamamlanmasının hemen ardından hafta sonu belirttiğimiz kriterler dikkate alınarak değerlendirildi ve 13 Eylül Pazartesi sabahı öğrencilerimize duyuruldu.

Ancak, yurt başvurularının geçen yılların çok üzerinde olması nedeniyle talepte bulunan öğrencilerimizin tümüne maalesef olumlu dönüş yapamadık. Bu durumun bizleri de çok üzdüğünü özellikle belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra dileyen öğrencilerimizin tek bir araçla üniversitemize ulaşmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüterek, İstanbul içi ücretli servis programı oluşturmuş bulunuyoruz.

Öğrencilerimizin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyoruz. En büyük odağımızın onların kampüste en verimli ve sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretime başlayabilmesi olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bununla birlikte, yaşadığımız olağanüstü dönem ve alınan önlemlerin yarattığı bu istenmeyen duruma karşı gerekli anlayışı göstermelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Koç Üniversitesi"

“Kendilerine söz verilmiş insanlar olarak üniversitenin bize yurt vereceğini düşündük”

Koç Üniversitesi Tarih bölümünden Ata Karaman, Koç Üniversitesi Destek Bursu (KUDEB) kapsamında yüzde 50 yurt bursuna değer görüldüğünü, ancak kendisine yurt çıkmadığını belirtti. “İstanbul dışındaki öğrencilerin tamamına, İstanbul’daki öğrencilerin de pek çoğuna yurt odası verebileceklerini söylediler” diyen Karaman, mağdur edildiklerini ifade ederek “Yüzde 50 veya yüzde 100 yurt bursu verilmiş ve kendilerine söz verilmiş insanlar olarak üniversitenin bize yurt vereceğini düşündük. Yurt bursu verilmiş, rektörden söz verilmiş… Ama bu şekilde olmadı. 13 Eylül’de yurt tercihleri sonuçlandı. Biz de o gün pek çok mağdur olarak orada gördük ki bir yurt odasına yerleştirilmemişiz. Ben Bahçelievler’de oturuyorum, okula çok uzak. Okul bölgesinde ev fiyatlarını karşılayacak durumum yok. Kira üst limiti olarak 4 bin TL belirleyip arama yaptım. Karşıma kaç daire çıktı biliyor musunuz? Yalnızca 4 adet. Bunlar da çok kötü durumda evlerdi” dedi.

“Taleplerimiz karşılanmazsa okulun ilk gününden itibaren direnişe geçeceğiz”

Koç Üniversiteliler Dayanışması platformu, öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için taleplerini dile getirdi. Platformdan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Pandemi öncesinde yüksek lisans öğrencilerinin kaldığı ve bedeli üniversite tarafından karşılanan lojmanlar vardı. Üniversite, lojmanları maddi kaygılarla kapatınca o öğrenciler yurtlara yerleşmek zorunda kaldı. Pandemiden dolayı da azalan yurt kontenjanları da eklenince, lisans öğrencilerine vadedilen yurtlar çıkmadı.

Açıklamamızdan sonra rektörümüz İstanbul’un çeşitli noktalarından servis kalkacağını bildiren bir mail attı. Bunlar da ücretli olacak dendi. Hangi noktalardan kalkacak bilmiyoruz. 17 Eylül Cuma gününe kadar servis tercihimizi iletmemizi istediler. Ama yurt sonuçlar zaten 13 Eylül’de açıklandı. Yurtsuz olan öğrenciler nasıl 4 gün içinde ev bulup hangi servise binebileceklerini belirtebilirler ki?

Taleplerimiz şunlardır:

1 – Öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanmalıdır.

2 – Artan talep sebebiyle Koç Üniversitesi yeni yurtlar inşa etmek zorundadır.

3 – Yeni yurtlar sağlanana kadar okula yakın bölgelerden site, apartman vb. kiralanıp okul öğrencileri en düşük yurt ücreti üzerinden yerleştirilmeli, ısınma, elektrik gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bölgelerden ücretsiz olarak servisler ayarlanmalıdır.

4 – İstanbul’un merkezi yerlerinden servisler ücretsiz ayarlanmalı, sefer saatleri sıklaştırılmalıdır.

5 – Koç Üniversitesi’ndeki grad öğrenciler geçen sene pandeminin ortasında lojmanlardan çıkarıldı. Öğrenciler kampüs içindeki yurtlara yerleştirildi ve bu da yurt yetersizliği yaşanmasında etkili oldu. Koç üniversitesi grad öğrencileri hakları olan yurtlara yerleştirmelidir. Ya da alternatif olarak gerçekçi kira desteği sunmalıdır. Yurtlarda açılan yerlere lisans öğrencileri yerleştirilmelidir.

Üniversite ticarethane gibi işliyor. Öğrencilerin yurt ve yemek ücretleri umurlarında değil. Taleplerimiz karşılanmazsa Koç Üniversiteliler Dayanışması olarak, okulun ilk gününden itibaren direnişe geçeceğiz.”