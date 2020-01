Koç Üniversitesi, Financial Times’ın global MBA Programları sıralamasında 76. sırada

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Koç Üniversitesi, Financial Times tarafından 2017 yılı Executive MBA (EMBA) programlarının değerlendirildiği sıralamaya, bu yıl Türkiye’den birinci olarak girerken, genel sıralamada 76. oldu.

Mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, programı sunan üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yapılan değerlendirmede, Koç Üniversitesi dünyanın en iyi işletme okulları arasına girdi. Financial Times sıralamasının seçim kıstaslarında yüzde 55’lik ağırlık, mezunlarla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Stefan Wuyts, stratejik sezgileri yüksek, birden çok birimde deneyim sahibi, küresel bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider için gerekli analitik ve informatik yeteneklerle donanmış mezunlar yetiştirdiklerini söyledi. Stefan Wuyts, “Hem Türkiye’de hem de yakın bölgede EQUIS (European Quality Improvement System) akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA ve MBA programlarıyla da lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) tarafından akredite edilmiştir.” dedi.

Koç Üniversitesi EMBA Programı’nın Türkiye’den Financial Times sıralamalarında yer alan ilk program olduğuna dikkat çeken Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş, “Financial Times sıralaması içinde ilk yüzde yer alan tüm programlar, mezunlarıyla fark yaratan programlar. Araştırma, ağırlıklı olarak mezunlarımızın kariyer gelişimi, gelir artışı ve terfi konusundaki başarısını dikkate alıyor. Programda öğrencilerimize dünya çapında bir eğitim imkanı sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilere sunduğumuz “networking” ve sosyal etkileşim fırsatları da öğrencilerimizin hedefledikleri kariyerlerinde ilerlemelerine doğrudan katkı yapıyor.” dedi.

Türkiye\'nin ilk Executive MBA programı olarak kurulan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programı çerçevesinde iş ve yönetim teorisinin temel prensipleri olan ekonomi, muhasebe, iş stratejisi, yönetim ve karar verme bilimi, finans, pazarlama, operasyon yönetimi, yönetim bilgi sistemleri ve uluslararası işletme konularına yer veriliyor.