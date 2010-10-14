-KOÇ: SANAT BİAT ETMEZ ANTALYA (A.A) - 14.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, ''Sanat, biat etmeyen bir araçtır. Bunu içine sindirenler bu şekilde yorumlarlar, içine sindiremeyenler değişik bahaneler bularak bu etkinliklere mutlaka kulp takarak bir çeşit yorumlarda bulunurlar. Bunu kendi birikimlerine, kendi değerlendirmelerine bırakıyorum'' dedi. Koç, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine katılmak üzere geldiği Antalya'da CHP İl Başkanı Özer Ülken'i ziyaret etti. Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası alana taşındığını ve sadece sinema değil, sanatın değişik alanlarda zenginleştirildiğini belirten Koç, şöyle konuştu: ''Sanat hangi alanda olursa olsun yaşamı sorgulayan bir enstrümandır. İnsan sinemada kendiyle ilgili bir satır arası bulur. Sanat sorgular, sanat biat etmez, sanat baş eğemez, sanat özünde devrimcidir, özünde sorgulayıcıdır. Sonradan siyasi vicdanlarını kiraya vererek kimlik değiştirenlerin, sanatı yeni kimlikleriyle yorumlamalarını da makul karşılamak, çok doğal karşılamak lazım. Siyasi vicdanlarını bu kadar kısa sürede teslim ederek bu kadar kolay dönüştürüyorlar ise sanata bakış açılarını da benim demin yaptığım yorumun dışında yapmaları çok doğaldır. Onun için mazur görmek gerekir. Öyle diyeyim.'' ''Kültür Bakanı'na göndermede mi bulunuyorsunuz?'' sorusu üzerine Koç, ''Biraz iadeli taahhütlü oldu... Açık gönderdim ama siz de sorduğunuz için bunun APS ile gitmiş olması lazım. Daha hızlı iletişim yolları var, belki elektronik postayla da gitmiş olabilir'' yanıtını verdi. -ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDEKİ 29 EKİM RESEPSİYONU- Bir gazetecinin, ''CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmayacağına ilişkin haberleri'' hatırlatması üzerine Koç, şunları söyledi: ''Katılmama kararı diye bir şey yok. Henüz bana bir davetiye ulaşmadı, belki Meclise gelmiştir. Meclisteki odamda bugün yoktum. Davetiye gelsin ona göre değerlendirilir ama Sayın Genel Başkanımızın Aydın'da programı var. Aydın'daki Cumhuriyet kutlamalarına katılacak. '29 Ekimde böyle bir şey rastlantı mı?' sorusu akla gelebilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra Ankara'da kaldığı gün sayısına bakacak olursanız böyle bir sorunun karşılığı da boşta kalmış oluyor.'' Koç, protesto diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanı Meclise geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızı selamladık'' dedi. Kendisinin 29 Ekim'de yurt dışı programı olduğunu kaydeden Haluk Koç, resepsiyonun teke indirilmesine ilişkin soru üzerine, ''Bu sorular beni aşan sorular. Resepsiyonu ikiye çıkaran ben değilim, bire indiren ben değilim, eşli eşsiz yapan ben değilim. Bu soruların muhatabı noktasında kendimi görmek istemiyorum'' diye konuştu. ''CHP'li belediyelere karşı iktidarın engellemelerinin olduğu'' yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koç, şöyle konuştu: ''Türkiye'de herkesin hemen hemen bildiği ya da yorumlayabildiği bir süreç yaşanıyor. O da şu; Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başbakan'dan zorla bir demokrat yaratılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Oysa gördüğümüz kadarıyla 8 yıldır parlamentodayım, 5 yıl grup başkan vekilliği yaptım, şimdi CHP'nin genel başkan yardımcısıyım. Sayın Başbakan'ın kumaşından zorla demokrat çıkaramazsınız, hiç kimse uğraşmasın. Çünkü böyle bir kültüre sahip değil, demokrasi kültürüne sahip değil. Hep biatla, baskıyla bu şekilde gelmiş bir gelenekten geliyor. Onun için ne kadar demokrat yaratılmaya çalışılırsa çalışılsın o kumaştan o elbise çıkmıyor. O açık ve net. Taksitle demokrasi olmaz, perakende demokratlık olmaz. Demokratlık, insan hayatının her alanında olur ve demokrasiyi uygular.''