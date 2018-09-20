Koç ile koyun için sembolik düğün yaptı, temsili nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da restoran sahibi Hüseyin Çınalı, 20 günlükken sahip olup, \'Alex\' adını verdiği kuzusunu büyüyerek, koç olması üzerine \'Hülya\' adını verdikleri koyunla sembolik olarak evlendirdi. Süslenen triportörle lüks araçlar eşliğinde restorana getirilen papyonlu koç ile duvaklı koyun için sembolik nikah kıyıldı. Eski futbolcu Pascal Nouma\'nın temsili nikah şahitliği yaptığı törende koyuna beşibiryerde takıldı.

Meram ilçesinde oturan Hüseyin Çınalı, 20 günlükken aldığı kuzuyu besleyip, büyüttü. Kuzunun koç olması üzerine aklına düğün yapmak gelen Çınalı, gelin ve damat için yapılan tüm ritüelleri yerine getirdi. Damatlık gibi kumaş giydirilen koç, süslenen 1968 model triportöre davul zurna eşliğinde konuldu. Papyon da takılan koç, lüks araçlardan oluşturulan konvoyla yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki çiftliğe götürüldü. Buradan duvak takılan, gelinlik gibi kumaş giydirilen, kolye ve çiçeklerle süslenen koyun, temsili gelin olarak alındı. Koç ve koyun bir araya getirilince fotoğrafları ve görüntüleri çekildi. Hayvanlar, ardından yine konvoy eşliğinde sembolik düğün için balonlarla süslenen restorana getirildi. Davetlilerin de hazır bulunduğu restorana koç ve koyun, yan yana getirildi. Gazetecilerin de ilgisinin yoğun olduğu koç ile koyunun sembolik düğününde yine temsili olarak nikah kıyıldı. Eski futbolcu Pascal Nouma\'nın temsili nikah şahitliğini yaptığı sembolik düğünde koyuna, beşibiryerde takıldı.

Farklılık olması için bu girişimde bulunduğunu belirten Hüseyin Çınalı, \'\'20 günlükken aldığımız kuzuyu 6- 7 ay evimde besledim. Koyu Fenerbahçe taraftarı olduğum için \'Alex\' ismini koymuştum. Sonra büyüdü ve 1 yaşını doldurdu. Sonra böyle bir fikir aklıma geldi. Kuzuyla evlendirelim, dedik. Ona da \'Hülya\' ismini koyduk. Düğün davetiyesi hazırlayınca arkadaşlarım, benim evlendiğimi sanmışlar. Gayet iyi yorumlar aldım. Tam bir düğün gibi yapılması gerekenleri yaptık. Onlar için ev hazırlandı. Düğün yapmak zormuş\'\' dedi.

Hüseyin Çınalı, temsili gelin arabası olarak süslenen triportörün, 1968 model olduğunu ve özel olarak hazırladıklarını belirterek, araca eski milli futbolcu Sergen Yalçın\'dan esinlenerek, \'Sergen\' ismi koyduğunu söyledi. Çınalı, gösterişli düğün için ne kadar harcama yaptığını ise açıklamadı. Pascal Nouma ise törende sevgilisini arayıp, koç ve kuzunun gelinlikli ve damatlıklı halini gösterip, kendisinin de evlenmek istediğini söyledi.



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