Koç Holding’in toplam satışları dokuz ayda 71.3 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Koç Holding, yılın ilk dokuz aylık döneminde, konsolide bazda toplam 71.3 milyar lira gelir elde ederken; 3.8 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Koç Holding’in ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, \"Şirketlerimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde başarılı performans sergilediler. Topluluğumuz, ülkemiz ekonomisine güçlü katkı sağlamaya devam etti\" dedi ve ekledi:

\"Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için çalışmaya devam ediyor; küresel büyüme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

\"Üretim, istihdam, Ar-Ge, inovasyon ve dış pazarlarda büyüme önceliklerimizi koruyoruz.

\"Yılın ilk dokuz ayında 4.6 milyar liralık kombine yatırım gerçekleştirirken, aynı dönemde kombine ihracatımızı bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 16 artırdık.\"

Çakıroğlu, yılın ilk dokuz ayında elverişli bir faaliyet ortamı olduğuna dikkat çekerken, Koç Topluluğu’nun da başarılı performansını sürdürdüğünü vurguladı ve \"Son beş yılda 30 milyar liranıin üzerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın da etkisiyle, Şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektörlerde başarılı performans sergilediler\" dedi.

Levent Çakıroğlu, otomotiv ihracatının yılın başından itibaren gösterdiği büyümeye dikkat çekti ve ekledi:

\"Ford Otosan yılın ilk dokuz ayında toplam ihracat adetlerini yüzde 12 artırmayı başardı ve Ford markasını Avrupa’da üçüncü yılda da ticari araç lideri yaptı.

\"Fiat Egea ailesinin de yüksek katkısı ile başarılı performansını sürdüren Tofaş, iç pazardaki pazar payını büyüttü.

\"Toplam satış adedi yüzde 17 artış gösterdi. 130’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat performansı ile öne çıkan Türk Traktör, ülkemizin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini gerçekleştirdi.\"

Yılın ilk dokuz ayında Arçelik’in toplam cirosunu yüzde 31 artırarak sektöründeki lider konumunu koruduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

\"Beyaz eşya pazarında güçlü iç talep yılın ilk dokuz ayında Arçelik’in yurt içi gelirlerine olumlu yansıdı. Avrupa’da özellikle ankastre segmentindeki büyümesini devam ettiren Arçelik, Pakistan, ASEAN ülkeleri gibi yeni pazarların artan katkısı ile uluslararası satışlarını yüzde 33 artırdı.

\"Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik temelli şekillendiren Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarı göstererek dünyanın en prestijli platformlarından olan Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi\'ne ülkemizden bu yıl giren ilk ve tek sanayi şirketi oldu.\"

\"2017 yılının ilk dokuz ayında, Tüpraş tam kapasiteyle çalışmayı sürdürerek satış tonajını yüzde 6.8 arttırdı.

\"Dijital bankacılık müşteri sayısını son bir yılda yüzde 35, mobil bankacılık müşterilerini ise yüzde 56 artıran Yapı Kredi dijital bankacılığa yön veren uygulamalar sunmaya devam etti ve Yapı Kredi World kredi kartı pazarındaki liderliğini korudu.

Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi’nin güçlü finansal performansının yanı sıra likidite pozisyonunu, yılın ilk dokuz ayında uluslararası piyasalarda toplam 1.1 milyar dolar tutarındaki iki Eurobond ihracı ile pekiştirdiğine dikkat çekti.

Tüpraş’ın da bilançosunu Ekim ayında ihraç ettiği yedi yıl vadeli 700 milyon dolarlık Eurobond ile güçlendirdiğini belirten Levent Çakıroğlu, başarılı Eurobond ihraçlarının aynı zamanda Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesi olduğunu vurguladı. (Fotoğraflı)