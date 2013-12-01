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Koç Holding'e ödülünü Başbakan Erdoğan verdi

Erdoğan'ın plaket verdiği isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da yer aldı

01 Aralık 2013 00:19

İnovasyon Haftası Etkinliği'nde Gezi eylemlerinden sonra hükümetle sorun yaşadığı iddia edilen Koç Grubu adına Ali Koç, ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnovasyon Haftası Etkinliği"nin kapanış oturumuna katıldı. Başbakan Erdoğan konuşmasının ardından İnovasyon çalışmaları ödüllendirilen şirket ve yöneticilerine ödüller verdi.

Erdoğan'ın plaket verdiği isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da yer aldı.

 

Havalimanına geçti

 

Başbakan Erdoğan toplantının ardından Muğla'ya hareket etmek için Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan'ın konvoyu her zamankinden yavaş seyretti. Erdoğan'ın konvoyunun evden havalimanına geçen Emine Erdoğan'la aynı anda havalimanında olmak için yavaş seyrettiği öğrenildi.

 

Koç Holding Gezi Parkı’nda Başbakan’ın hedefi olmuştu

 

Koç Holding, Gezi Parkı olayları sırasında sahibi olduğu Divan Otel’in kapılarını eylemcilere açarak, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere hükümet kanadının hedefi olmuştu.

 

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