Koç Holding, Yapı Kredi'deki UniCredit hisselerinin yüzde 18'ini geri alıyor

Koç Holding, Yapı Kredi'nin İtalyan bankası UniCredit'te bulunan yüzde 20 payının 18'lik kısmını 3.5 milyar TL'ye geri alacak.

İtalyan bankası UniCredit tarafından bugün gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre geri kalan yüzde 2 pay borsada satılacak. Koç Holding tarafından yine gece saatlerinde KAP’a yapılan açıklamaya göre, holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak.

UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

2002'de Türkiye'ye geldiler

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, “stratejik hedefleri doğrultusunda” 2019 yılının sonunda Yapı Kredi'deki ortaklığını feshederek yüzde 40.95 olan payını yüzde 32'nin altına indirdikten sonra Şubat 2020’de yeni bir adımla yüzde 12 payını da satmışı.

Son adımla UniCredit’in Yapı Kredi’de yüzde 20’lik payı kalmıştı.

2002 yılında Türkiye’ye gelen UniCredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti.