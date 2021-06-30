Koç Holding, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsoru oldu

Koç Holding, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsorluğunu üstlendi.

Sponsorluk iş birliğini açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, şöyle konuştu:

"Koç Holding olarak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızı desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendik. Spor ülkemiz için önemli bir değer ve bu değerin bizi birleştiren bir unsura dönüşmesi için emek harcamamız gerekiyor. Bu vesileyle, amaçlarından bir an olsun kopmadan, 1 yıl gecikmenin getirdiği olağanüstü konsantrasyon zorluklarına rağmen azimle ve vazgeçmeden antrenmanlarını sürdürerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek 18 branştan şu ana kadar kota almış 100’e yakın sporcumuza başarılar diliyorum."

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise yaptığı konuşmada "Koç Holding ile Türk sporunu destekleme bağlamında, uzun yıllara dayanan iş birliğimizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları vesilesi ile bir adım daha öteye taşıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.