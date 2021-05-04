Koç Holding, 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne raporlarında yer vermeyi taahhüt eden ilk yerli şirket oldu

Dünya Ekonomik Forumu’nun Ocak ayındaki Davos Zirvesi’nde katılımcıların imzasına açılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne kurumsal raporlamalarında yer vereceğini taahhüt eden ilk yerli şirket Koç Holding oldu. Taahhütname kapsamında Koç Topluluğu şirketleri; faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu gibi kurumsal raporlamalarında ve beyanlarında bu göstergelere referans verebilecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılında kaleme aldığı yeni kapitalizm tanımı olan “Paydaş Kapitalizmi”, tüm paydaşlar için ortak ve sürdürülebilir değer yaratmayı esas alıyor. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne yönelik verdiğimiz taahhüt; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak. Bu taahhüt, sürdürülebilirlik vizyonunu tüm iş stratejimize, operasyonlarımıza ve kurumsal beyanlarımıza dâhil etme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır” dedi.

Nasıl oluşturuldu?

Dünya Ekonomik Forumu’nun iş dünyasından katılımcılarını temsil eden Uluslararası İş Konseyi, şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemenin karşılaştırılabilmesi, bu alanda karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi, şirketlerin yarattıkları sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılabilmesi amacıyla Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni oluşturdu

Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri nedir?

Dünya Ekonomik Forumu, dört büyük denetim şirketiyle birlikte şirketlerin finans dışı çevresel ve toplumsal faaliyetlerini evrensel olarak ölçebilecek “paydaş kapitalizmi karnesi”ni duyurdu. Göstergelerde izlenmesi gereken ve başarının ölçüleceği dört alan bulunuyor: İnsan, gezegen, refah ve yönetim prensipleri.