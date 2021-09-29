Koç Holding İnsan Kaynakları Başkanı Akkol: 2020 yılı boyunca istihdamı koruduk

Koç Topluluğu’nun kurumsal yayını “Bizden Haberler Söyleşileri”ne konuk olan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, pandemi ile birlikte yeniden şekillenen iş dünyası ve Koç Topluluğu’nda hayata geçirilen uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Akkol, Pandemi sürecinde Koç Topluluğu’nun istihdam politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak “2020 yılı boyunca istihdamı koruduk. Pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün Hastanelerimiz, Vakıflarımız ve Üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı” dedi.

Pandemi süresince Koç Topluluğu içinde yapılan çalışmalara değinen Akkol, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 20 bin çalışana toplamda 100 milyon liralık maddi destek sağlandığını ifade etti.

Akkol, ayrıca pandemi başında hastanelere gidilmek istenmediği için online doktor hizmetini devreye aldıklarını söyledi.

"Çift doz aşılama oranımız yüzde 84"

Kurumun normalleşme sürecine de değinen Akkol, önlemlerin gevşetilmediğini ifade ederek " Şu anda tek doz aşılama oranımız yüzde 93, çift doz aşılanma oranımız yüzde 84. Çift doz aşılamada Türkiye ortalamasının yüzde 15 üzerindeyiz" dedi.

"Çalışanların yüzde 83'ü uzaktan çalışmaktan memnun"

Akkol, kurumun pandemi öncesinde bazı organizasyonlarında uzaktan çalışmayı pilot uygulamaya aldığını, pandemiyle birlikte bu sürecin hızlandığını aktardı. Akkol, "Elbette genele yayılımda eksiklikler vardı" diyerek şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 83’ü uzaktan çalışma ile verimliliğinin arttığını söylüyor ki çok kuvvetli bir oran. Geri kalan yüzde 17’si verimliliğinin benzer olduğunu söylüyor. Diğer yandan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 80’i, yani her 10 çalışma arkadaşımızdan 8’i çalışma motivasyonunun arttığını söylüyor. Yöneticilerimizin de yüzde 81’i bu süreçten memnun. Ekiplerinin verimliliğinin arttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla hem çalışma arkadaşlarımız hem yöneticilerde bir memnuniyet var, uzaktan çalışmayı istiyorlar. Ama bu anketleri cevaplayan aynı çalışma arkadaşlarımızın yüzde 71’i, yani 10 çalışma arkadaşımızın 7’si hem sosyalleşme, hem de yönetici - çalışan veya ekip lideriyle olan etkileşim için ofise de gitmek istiyor. Dolayısıyla iki farklı veri var. İşte biz bunun için modelimize hibrit çalışma diyoruz"