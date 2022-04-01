Koç Holding'in Yapı Kredi'deki pay alım işlemi tamamlandı

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, UniCredit'e ait hisselerin devir işleminin tamamlandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "9 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanan UniCredit S.p.A.'nın sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") sermayesinin yüzde 18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli payın Koç Holding A.Ş. tarafından toplam 3.494.038.293 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onaylar alınmış olup, pay devir işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Kapanış ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesindeki doğrudan payı yüzde 9,02'den yüzde 27,02'ye; doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamı ise yüzde 62,49'a ulaştığı dile getirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Pay devri ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.