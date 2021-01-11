Dünya Ekonomik Forumu, Koç Holding'in Covid-19'la mücadelede çalışanlarına yönelik uygulamalarını örnek gösterdi

Koç Holding'in Koronavirüs salgını ile mücadelede çalışanlarının güvenliğini sağlamak için hayata geçirdiği uygulamalar örnek gösterildi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19 ile mücadele sürecinde çalışanlarına yönelik devreye aldığı insan kaynakları uygulamaları nedeniyle Koç Holding’i dünyaya örnek gösterdi.

Dünya Ekonomik Forumu ve Arizona Devlet Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen “The Covid-19 Workplace Commons” adlı girişimin araştırmasına göre Koç Holding’in Covid-19 sürecindeki insan kaynakları uygulamaları dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

29 ülkedeki 23 farklı endüstride faaliyet gösteren 1125 kuruluşun katıldığı araştırmada işe dönüş ortamının güvenle sağlanması, sağlığı önceliklendiren güvenli çalışma ortamının oluşturulması gibi başlıklarda en iyi uygulamalar paylaşıldı.

Araştırmanın amacı küresel ölçekte, işverenlere işe dönüş politikaları konusunda bilgiye dayalı karar alabilmeleri veya mevcut süreçlerini iyileştirebilmeleri için gerçek hayattan, güncel ve erişilebilir veri sağlanması.

Dünya Ekonomik Forumu’nun internet sitesi weforum.org’da yayınlanan habere göre çeşitli endüstriler, kültürler ve coğrafyalardan iş yerine güvenli dönüş uygulamalarına dair 250 farklı örnek vaka çalışması incelendi.

The Covid-19 Workplace Commons adlı girişim, bu araştırma ile fiziki ortamda çalışmayı gerektiren iş kolları için, neyin işe yaradığı, neyin işe yaramadığı, çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği ve sürecin yönetimine dair uzun dönemli planlamalara ilişkin de bilgi paylaşımı ortamı sunmayı hedefledi.

Araştırmada 100 bine yakın çalışanı ile Koç Holding'in pandemi döneminde bin 500'ün üzerinde insan kaynakları uygulaması vaka çalışması olarak öne çıktı.