Koç Holding'in 10 Kasım iletişimi bu yıl Yalova'daki "Yürüyen Köşk'ün" hikâyesini anlatıyor

2006 yılından bu yana her yıl 10 Kasım iletişimi ile Atatürk’ü anarken fikirlerini hatırlatan ve Cumhuriyet değerlerinin altını çizen Koç Holding, bu yıl Yalova’daki “Yürüyen Köşk”ün gerçek hikâyesini milyonlarla buluşturdu.

Atatürk’ün talimatıyla ulu bir çınar ağacının dallarının kesilmemesi için koca bir köşkün yerinin değiştirildiğini anlatan bu gerçek hikâyeden ilham alınan filmde bahçıvan ve şoför arasında kurgulanan diyalog şu şekilde gelişiyor: “Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım’ dedim ama… Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım’ dedi. Ardından şoför şu sözleri söyler: “Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.” Film, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin sonundaki şu dizeler ile son buluyor: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. #BuHasretBizim.”



Koç Holding, 2006 yılından bu yana her 10 Kasım’da hayata geçirdiği iletişim çalışmaları ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken, fikirlerini bir kez daha hatırlatıyor ve Cumhuriyet değerlerini anımsatıyor. “Atatürk’ü anlamak bu ülke için çok çalışmak ve üretmektir” diyen Koç Holding, adeta “sessiz bir saygı duruşu ile” her 10 Kasım’da tüm Koç Topluluğu markaları ile eş zamanlı hareket ederek bu iletişimi gerçekleştiriyor. İlk kez Koç Holding tarafından 2008’de kullanılan ve o yıldan bu yana 10 Kasım çalışmalarının imzası haline gelen 1938’deki 8 rakamının sonsuzluk sembolü ile de Cumhuriyetin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin ve ilkelerinin ilelebet yaşayacağı aktarılıyor.

Koç Holding’in bu yılki 10 Kasım iletişiminde Atatürk’ün dehasının yanı sıra doğa ve dünya sevgisini de gözler önüne seren gerçek bir hikâye aktarılıyor. Atatürk’ün doğaya hassasiyetle yaklaşımının en güzel örneklerinden biri sayılabilecek 1930 yılından bu yana Yalova’da yer alan ve “Yürüyen Köşk” olarak anılan köşkün hikâyesi, Koç Topluluğu’nun 10 Kasım’da tüm Türkiye ile buluşturduğu filme konu oldu. Ahşap köşke zarar vermeye başlayan ulu çınar ağacının dallarının kesilmemesi için Atatürk’ün talimatıyla köşkün yerinin değiştirilmesini konu alan filmin hikâyesi bahçıvan ve şoför arasındaki kurgulanmış diyalog üzerinden şöyle aktarılıyor:

Bahçıvan: “Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım’ dedim ama… Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım’ dedi.

Şoför: “Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.”

Film, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin sonundaki şu dizeler ile son buluyor: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. #BuHasretBizim”

Çekimi Yalova’da köşkün olduğu alanda gerçekleşen filmin müziği de özel olarak bestelendi.

Bugün 396 yaşında nefes olmayı sürdüren ulu çınarın ve Yürüyen Köşk’ün Atatürk’ün talimatı sonrasında nasıl taşındığının hikâyesi ise Yalova Valiliği’nin web sitesinde şöyle anlatılıyor:



“8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi’nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır ve bina 4.80 metre kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtulur. Çevre bilinçlenmesi konusunda bir ilk teşkil eden bu olaydan sonra yapının adı ‘Yürüyen Köşk’ olur. Mustafa Kemal Atatürk, dönemin önemli Türk ve yabancı devlet adamlarını burada ağırlamış, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihine yön verecek önemli kararlarını yine bu köşkte almıştır. Atatürk köşke 1930-1937 yılları arasında aralıklarla gelip gitmiştir. Köşk, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.07.1980 gün ve 12238 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. Köşkün yürütülmesine sebep olan tescilli Çınar Ağacı hakkında 2015 yılında hazırlanan rapor neticesinde Doğu Çınarı (Plantanus Oriantalis) türündeki ağaç 390 yaşında ve sağlıklı olarak raporlanmıştır. 2006 yılında restorasyonu yapılarak halkın ziyaretine açılan köşk bugün Yalova’nın en gözde mekânı durumundadır. Köşkü yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmektedir.”