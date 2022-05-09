Koç Holding ilk çeyrekte 152,1 milyar konsolide gelir elde etti

Koç Holding yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Buna göre holding ilk çeyrekte konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz” dedi.

"Son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 57,3 milyar TL’ye ulaştı"

Çakıroğlu Koç Holding'in yaptığı yatırımlara ilişkin olarak "2022’nin ilk çeyreğinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek, 5,3 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 57,3 milyar TL’ye ulaştı." diye konuştu.

"Entek ve Tüpraş arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz"

Tüpraş'ın Entek Elektrik'i devralmasına değinen Çakıroğlu "Entek Elektrik’in yeniden konumlandırılması için bir adım attık. Bu kapsamda, Koç Holding ve Aygaz, Entek hisselerini Tüpraş’a devredecek. Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planındaki hedefleri ile Entek’in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra, şirketler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz" dedi.

"Sera gazı emisyonlarını 2030'da yüzde 27 azaltacağız"

Koç Topluluğu’nun ESG çalışmaları hakkında bilgi veren Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi: İklim krizi ile mücadele konusunun paydaşlarımız nezdinde önem kazanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 yılında karbon nötr olma hedefimizi ortaya koymuş, bu hedefe ulaşmak için Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı’nı başlatmıştık. Bu hedefe ulaşmak üzere Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında azaltacağımızı kamuoyu ile paylaştık.

Bununla birlikte Karbon Dönüşüm Programı’nın bir diğer odak alanı kapsamında iklimle ilgili risk ve fırsatların şeffaf bir şekilde paylaşılması için uluslararası kabul görmüş kapsamlı bir çerçeve sunan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasındayız. Farklı iklim senaryoları altında kısa, orta ve uzun vadede Topluluk şirketlerimizin karşılaşacağı başlıca riskleri bertaraf etmek ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak üzere küresel iş birliklerinin içinde yer almayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda Koç Holding olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan ve iş dünyası liderlerini su yönetimi konusunda sürdürülebilir çözümler üretmek üzere bir araya getiren CEO Water Mandate girişiminin destekçileri arasına katılmaktan mutluluk duyuyoruz”

"Kız öğrencilerin STEM eğitimini desteklemek üzere somut adımlar atacağız"

Koç Holding’in sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisi kapsamında düşük karbon ekonomisine geçiş, dijital dönüşüm, inovasyon, geleceğin yetenekleri ve çeşitlilik ve kapsayıcılık olmak üzere 5 odak alanları bulunduğunu vurgulayan Levent Çakıroğlu şunları dedi:

“Koç Topluluğu olarak kız çocukların ve kadınların yaşamın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği engelinin ortadan kalkması açısından çok önemli buluyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’ndaki küresel liderliğimiz kapsamında önümüzdeki 5 yılı kapsayacak taahhütlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu doğrultuda, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ve liderlik eden kadınların oranını artırmak ve kız öğrencilerin STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimini desteklemek üzere somut adımlar atacağız”