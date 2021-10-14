Koç Holding, Forbes'in 'Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde

Forbes Dergisi "Dünyanın en iyi işverenleri listesini" açıkladı. Listeye Türkiye'den Koç Holding de dahil oldu.

Koç Holding söz konusu listeye 165. sıradan girerken, listede 5. defa üst üste yer almış oldu.

Listenin hazırlanması aşamasında yapılan araştırmada 58 ülkeden 150 bin çalışan, çalıştıkları şirketteki iş ortamını, işverenlerini ve bulundukları sektördeki diğer şirketleri değerlendirdi.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Bu süreçte ‘çalışan deneyimi’ bakış açısıyla 1500’den fazla yeni uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 20 bin çalışma arkadaşımıza yaklaşık 100 milyon TL destek sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza, 28 branşta, 60 doktor ile online sağlık hizmeti sunduk."