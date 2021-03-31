Koç Holding Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl: Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modeli benimsemeliyiz

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” ilk buluşmasını Meksika ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Koç Holding’in liderleri arasında yer aldığı Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu, önümüzdeki dönem hedeflerini ve izleyeceği yol haritasını açıkladı.

Forumda konuşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Tüm dünyada etkisi devam eden Covid-19 pandemisi bizlere aynı zamanda eşsiz bir fırsat sunuyor. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber Covid sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz. Önümüzdeki dönemde belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve edindiğimiz tecrübeyi kendi ekosistemimiz ve daha da ötesine taşıyabilmek için teknoloji ve inovasyon alanındaki kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Koç Holding olarak liderleri arasında yer aldığımız Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun bu paydaşları harekete geçirecek özel bir platform olduğunu düşünüyoruz” dedi.

2026 hedefleri belirlendi

Forum kapsamında farklı temalar altında faaliyet gösteren Eylem Grupları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hedeflerini ve izleyecekleri yol haritalarını açıkladı.

Koç Holding’in liderleri arasında yer aldığı Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun çalışmalarını şekillendirecek 2026 hedefleri ise şöyle belirlendi: Dijital teknolojilere ve evrensel dijital okuryazarlığa olan erişimi artırarak cinsiyetler arası dijital uçurumu yarı yarıya azaltmak, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik teknolojilere ve inovasyona yapılan yatırımları yüzde 50 artırmak, teknoloji ve inovasyon alanında istihdam edilen kadın oranını iki katına çıkarmak, ülkeleri ve teknoloji şirketlerini teknoloji temelli cinsiyete dayalı şiddet konusunda hesap verebilir hale getirmek.