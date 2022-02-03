Koç Holding'den 110 bin çalışanı kapsayacak 'Sağlıklı Yaşam Hareketi' projesi

Koç Holding 110 bin çalışanını kapsayacak "Sağlıklı Yaşam Hareketi" projesini başlattı. Proje kapsamında Koç Holding çalışanlarına ücretsiz olarak online doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacak.

Söz konusu projeyle birlikte holding çalışanlarına ve çocuklarına Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün uzman spor danışmanları tarafından online spor danışmanlığı verilecek. Diğer yandan yine Topluluk çalışanlarına ve ailelerine de diş tedavisinden, fizyoterapiye kadar çeşitli alanlarda birçok özel hastanede indirimler sağlanacak.

Google iştiraki olan Fitbit uygulamasıyla hayata geçirilen işbirliği kapsamında ise çalışanlar, birlikte veya birbirleri ile yarışabilecek; uygulama içerisindeki değerlerini Koç Sağlık Yanımda doktorları ile paylaşarak önleyici sağlık programına dâhil olabilecek.

"Salgın döneminde fiziksel sağlığın yanında zihinsel sağlığın önemi de deneyimledik"

Devreye aldıkları yeni projelerini anlatan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, salgın döneminde fiziksel sağlığın yanında, sosyal ve zihinsel sağlığın da aynı derecede önemli olduğu deneyimlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımızın kendilerini bütünsel olarak daha iyi ve zinde hissedebilmeleri amacıyla Topluluğumuz çapında Hastanelerimiz, Vakıflarımız ve Üniversitelerimiz de dâhil olmak üzere 110 bini aşkın çalışma arkadaşımıza ve ailelerine yönelik büyük bir sağlıklı yaşam hareketi başlatıyoruz. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları, Koç Topluluğu Spor Kulübü, KoçAilem, Arçelik, Bilkom ve Yapı Kredi iş birliği ile çalışma arkadaşlarımıza birçok fayda sunacağız"

Verilecek hizmetler

Proje kapsamında çalışanlara yönelik verilecek hizmetler şu şekilde:

-Ücretsiz ve sınırsız online doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti,

-Koçlulara ve çocuklarına Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün uzman spor danışmanları tarafından online spor danışmanlığı,

- Koçluların ailelerine ve tüm yakınlarına, dişten fizyoterapiye kadar çeşitli alanlarda birçok özel hastanede indirimler,

-Amerikan Hastanesi Code Lotus Merkezi’nde ücretsiz mindfulness (şimdiki zaman farkındalığı) eğitimi,

- Fitbit uygulaması içerisinde Koç Topluluğu’na özel sağlanan grup yönetim sistemi ile tüm Topluluk çalışanlarının katılabileceği aktivite ve yarışmalar

- Fitbit Akıllı saatlerde yüzde 50’ye varan indirim,

- Fitbit uygulaması içerisindeki kişiye özel sağlık verilerini, Koç Healthcare uygulaması üzerinden “Koç Sağlık Yanımda” doktorları ile paylaşarak ücretsiz doktor danışmanlığı ile önleyici sağlık programına dâhil olma imkânı.