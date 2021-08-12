Koç Holding'den ilk 6 ayda 132 milyar TL ciro; 7.2 milyar TL yatırım

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 132 milyar TL gelir elde etti. Yılın ilk yarısında 7,2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in toplam kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar TL’ye ulaştı.

İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Topluluk olarak faaliyette bulundukları tüm sektörlerde yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Mayıs ayında ülkemizde yaşanan 17 günlük tam kapanmaya rağmen çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile süreci başarı ile yönettik. Tüm dünyada aşılanma oranlarındaki artışa paralel olarak ihracat pazarlarında yılın ilk çeyreğinde gözlemlediğimiz talepteki canlanma ikinci çeyrekte de sürdü. Bu durum, özellikle dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi olumlu etkilemeye devam etti. Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde de yatırımlarına devam eden Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon euro yatırımla bünyesine kattı. Ayrıca 350 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu” dedi.

Otomotivde 650 milyon dolarlık kredi

Topluluk olarak otomotiv sektöründe de başarılara imza attıklarına değinen Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ford Otosan, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit elektrikli (plug-in hybrid) versiyonlarını da içeren 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon euro tutarına kadar sendikasyon kredi sözleşmesi imzaladı. EBRD’nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı çerçevesinde sağlanan kredi, Ford Otosan’ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak. Çevik yönetim yapısıyla yarı iletken tedarikinden kaynaklanan üretim duruşunu iki hafta ile kısıtlı tutmayı başaran Tofaş, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla oranla üretim ve ihracatını arttırırken, Fiat markasıyla toplam otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Otokar, ticari ve askeri araçta geniş ürün gamı, teknolojisi, Ar-Ge faaliyetleri, tasarım kabiliyeti ve müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiği çözümlerle yurt içinde ve dışında her geçen dönem daha fazla tercih ediliyor. Çiftçimizin yanında olmaya devam eden ülkemizin lider traktör üreticisi Türk Traktör’ün, traktör dışı gelirleri de 2020 yılında üretmeye başladığı yerli iş makinelerinin olumlu katkısıyla toplam gelirlerinin 5’te 1’ine ulaştı.”

“Yapı Kredi’nin payı arttı”

Çakıroğlu bankacılıktaki faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi, ülkemiz ekonomisine sunduğu katkıyı 441 milyar TL seviyesine taşıdı. Müşteri odaklı stratejisinin bir göstergesi olan nakdi kredilerdeki pazar payı ise özel bankalar arasında yüzde 16,4 seviyesine yükseldi. 30 Haziran tarihi itibarıyla içsel derecelendirmelere dayalı yaklaşıma (IRB) geçen ilk Türk bankası olan Yapı Kredi’nin, geçici regülasyon katkısı dikkate alınmadan hesaplanan konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, ana sermaye oranı ise yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile iki ayrı dilimden oluşan toplam yaklaşık 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan bu kredi, dış ticaretin finansmanında kullanılacak. Bu anlaşma ile banka, sadece ülke ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni tescillemekle kalmadı, ihracatı ve reel sektörü desteklemeyi de sürdürdü.”

Petro kimya şirketi Tüpraş‘ın, yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 91’e yükselttiğini kaydeden Çakıroğlu, Disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş, pandemi koşullarındaki iyileşmenin yansımasıyla faaliyet kârlılığını arttırdı. Aygaz ise zorlu pandemi koşullarına rağmen yurt içi piyasada talebi karşılamayı sürdürdü ve 2021’in ilk 6 ayında satış tonajını yükseltti” dedi.

“Hisse geri alım programı Koç Topluluğu tarihinde bir ilk”

Temmuz ayında açıklanan hisse geri alım programı ile Koç Topluluğu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Levent Çakıroğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “Koç Holding’in Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla ilk kez hisse geri alım programı başlatmaya karar verdik.”

“2050’de karbon nötr olma hedefi”

Koç Topluluğu’nun çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Levent Çakıroğlu, “2050 yılında karbon nötr olma yol haritamız kapsamında sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Bu sayede iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve oluşabilecek fırsatları TCFD çerçevesinde yönetmeyi, paydaşlarımıza düzenli olarak açıklamayı ve ekosistemimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında beş yıllık yol haritamızı ve 3 ana taahhüdümüzü açıkladık. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden biri olarak verdiğimiz bu taahhütler sayesinde tüm ekosistemimizi harekete geçirecek adımlar atacak, yenilikçi dijital uygulamaları ve çözümleri hayata geçireceğiz” dedi.

ESG alanlarındaki çalışmaları kapsamında sivil toplumun gelişmesine verdikleri önemin altını çizen Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirdiğimiz BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı başarıyla devam ediyor. Program kapsamında Topluluğumuzun dijital dönüşüm alanında sahip olduğu yetkinlikleri sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne destek olmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Toplumsal kalkınma sürecinde sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanarak desteklerine devam ettiklerini söyleyen Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak spora yaptığımız yatırımın toplumsal kalkınma yolunda önemli kazanımlar elde etmemize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Buradan hareketle Koç Holding olarak sporcularımızı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendik. Olimpiyatlarda yarışan ve madalya kazanarak ülkemize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.