Koç Holding'de üst düzey görev değişimleri

Koç Holding'de gerçekleşecek görev değişimleri Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Yapılan açıklamada 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın emeklilikleri sebebiyle görevlerinden ayrılacakları duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada Koç Holding CFO’luğuna Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen’in, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı’na Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol’un atanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Özgür Burak Akkol’dan boşalacak göreve, Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Umut Günal’ın atanacağı açıklanırken, Cenk Çimen’den boşalacak Otomotiv Grubu Başkanı ve Oya Ünlü Kızıl’dan boşalacak Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü görevlerine yapılacak atamaların daha sonra ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, görevlerinden ayrılan yöneticilere teşekkür etti.

Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboğlu son 16 yılı CFO olmak üzere, toplamda 19 yıl boyunca Koç Holding bünyesinde çalıştı.

Emekliliğe ayrılacak bir diğer isim Tamer Haşimoğlu ise holding bünyesinde 33 yıldır görev yaparken, Oya Ünlü Kızıl da şirkette toplamda 19 yıl görev yaptı.