Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan 2020 bilançosu: 6.1 milyar TL yatırım yaptık; otomotiv beklenenden hızlı toparlandı

Koç Holding, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 125,7 milyar TL gelir elde etti. Koç Holding'in 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yurt içinde tüketici talebinin devam etmesi, yurt dışında ise ihracat pazarlarında başlayan hareketliliğin koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın etkilerini nispeten azalttığını belirtti.

Bununla birlikte üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla özellikle Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesinin ihracat pazarlarındaki belirsizliklerin artabileceğinin sinyalini verdiğini vurgulayan Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak bu dönemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın 9 ayında yaptığımız 6,1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 40 milyar TL’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hazırladığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi’nde bu sene de şirketleri ile en üst sıralarda yer aldıklarını bildiren Çakıroğlu, Ford Otosan'ın ihracat şampiyonu, Tüpraş'ın 3’üncü, Tofaş'ın 7'nci ve Arçelik'in 9’uncu olduğunu vurguladı.

"Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında açıkladığı ‘Yeşil Mutabakat’ın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel 30 şirketin CEO’sunun bir araya geldiği CEO Eylem Grubu’nda, ülkemizi temsil etmek bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullanan Levent Çakıroğlu şunları söyledi:

"Açıklanan ortak bildiri doğrultusunda, küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak somut bir katkı sunacağımızı taahhüt ettik ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri Gümrük Birliği’ne dayanan Türkiye’nin ilgili finansal teşvik mekanizmalarından faydalanması ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik kriterleri açısından başarılı şirketlerin süreçlere dâhil olması için önerdiğimiz yaklaşımın yayınlanan bildiride yer almasından memnuniyet duyduk."

"Ertelenen tüketici talebi otomotivi olumlu etkiledi"

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren faizlerdeki aşağı yönlü seyrin ertelenen tüketici talebiyle birleşerek, özellikle otomotiv sektöründe yılın üçüncü çeyreğine olumlu yansıdığını belirten Levent Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ford Otosan, yurt içi ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 37,3’e ulaşan pazar payıyla devam ettirdi. Avrupa ticari araç pazarının e-ticaretin etkisiyle hızla toparlandığı bu dönemde, Ford sektörün üzerinde gösterdiği performans ile pazar payını üçüncü çeyrekte yüzde 15,1’e çıkardı ve Ford markası 2015’ten bu yana süren Avrupa ticari araç pazarı liderliğini korudu. Bu dönemde Avrupa’da satılan Transit Ailesi araçların yüzde 85’i Ford Otosan tarafından üretildi. Fiat markası, Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılının ilk 9 ayını lider olarak tamamlarken, Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine de liderlik ederek, üretimini gerçekleştirdiği Fiat Egea, tüm model seçenekleriyle Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Tofaş 2019 Mayıs ayında aldığı kararla Fiat Egea’yı 225 milyon dolarlık yatırımla kapsamlı bir şekilde yenilerken, model yelpazesine ‘Egea Cross’u ekledi. Yenilenen Egea Model ailesinin, 2021 yılı başında satışa sunulması planlanıyor. Diğer yandan pandemiye rağmen ihracattaki atılımına hız kesmeden devam eden Otokar, gerçekleştirdiği toplam yaklaşık 135 milyon dolar tutarındaki iki yeni ihracat anlaşmasıyla Türkiye’nin savunma alanındaki gücünü yurt dışına taşımayı sürdürdü. Sektörünün lider üreticisi TürkTraktör ise ilk 9 ayda ürettiği traktör sayısını geçen seneye göre yüzde 38 oranında arttırarak tarım sektörüne destek vermeye devam etti.”

Beyaz eşyada ihracat beklenenin üzerinde toparlandı

Dayanıklı tüketim sektöründe ertelenen tüketici talebi ve değişen tüketici tercihleri iç pazara olumlu yansırken, dış ticaretteki toparlanmanın da beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Arçelik, ikinci çeyrekte ötelenen talebin güçlü dönüşü sonucunda, yüksek bir ciro büyümesinin yanı sıra, güçlü operasyonel ve finansal yönetim ile birlikte her alanda başarılı sonuçlar elde etti. Her ne kadar koronavirüs salgını dış ticaretteki gelişmeler konusunda belirsizlik yaratsa da Arçelik’in bu dönemdeki güçlü performansı, finansal sonuçlarına olumlu yönde yansıdı.”

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi, 2020 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yıllık bazda yüzde 24 artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Nakdi kredi hacmini yıllık yüzde 27 artışla 283 milyar TL’ye çıkaran Yapı Kredi’nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16,5 oldu. Ayrıca bankamız, dış ticaretin finansmanı ve genel kurumsal amaçlarla kullanılmak üzere geçtiğimiz günlerde 20 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla 367 gün vadeli yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları tutarında ikinci yarının en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı."

Tüpraş'taki zararın sebepleri

Tüpraş'ın zarar açıklamasının sebeplerini de analiz eden Çakıroğlu, "Tüpraş, normalleşme sürecine paralel yurt içinde artan talebi karşılamaya yönelik üretim artışı gerçekleştirirken, küresel olarak havacılık yakıtları başta olmak üzere arz talep dengesizliğinin sürdüğü bu dönemde, yüksek stokların da etkisiyle zayıf seyreden ürün marjları sebebiyle bu yılın ilk dokuz ayında net zarar kaydetti” dedi.